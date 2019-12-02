海顿全部57首键盘奏鸣曲，一段为期两年的大长征. December. 02, 2019 07:29. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 著名钢琴家许元淑(61岁•湖西大学教授)将在2年内分5次将海顿的键盘乐器全部57首奏鸣曲搬上舞台。波兰唱片公司DUX还将推出9张CD。 首场演出将于12月5日晚8时在首尔世宗文化会馆Chamberhall举行。题目为“许元淑•海顿计划ABCDEFG(?)Hi, Haydn”，将介绍Hob(霍博肯作品目录•荷兰音乐学者安东尼-霍博肯分类作品)26、41、50等5首曲子，为什么是ABCDEFG？ “收集了海顿的奏鸣曲中个性鲜明的作品后，发现曲目顺序从A大调到G大调都有。是偶然，还是作曲家隐藏的恶作剧？” 如此巧妙安排的曲目顺序，与海顿的键盘奏鸣曲所具有的明朗性格也暗合。“提起海顿奏鸣曲，就会自然涌现骨碌碌滚动的愉快感”，她回答说，“比起有趣的愉快感，更有一种温暖和幸福的感觉”。 “海顿奏鸣曲是可以在完美的莫扎特奏鸣曲和像是表现人类胜利一样的强大的贝多芬奏鸣曲之间舒服地呼吸的作品。” 但是她解释说，这些作品的分节法很特别，即兴性也很强，不容易诠释，会让人不断提问。对于她来说，海顿也并非“长久的深缘”。 “10年前主要演奏浪漫作品。抱着回归基本的想法，开始专注于贝多芬和巴赫，放弃过度的表现。想着下一步该做什么，脑海中浮现的作曲家就是海顿。音色也适合我，好像自然而然地就学习了。” 许元淑于2014年推出了包含DUX雷•弗朗克和李建勇等作品的首张专辑，2017年发行了包含贝多芬《迪亚贝利变奏曲》和柳在俊的合音曲的专辑。今年1月推出的巴赫《哥德堡变奏曲》专辑曾获得音乐专刊《Pizzicato》的Supersonic大奖。该变奏曲还被选定为权威认证的国际古典音乐奖(ICMA)巴洛克器乐部门候补，正在等待明年1月发表。她说：“成为候补对我来说是一种荣幸。但眼下我关心的只有海顿。”入场券2万~3万韩元。

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