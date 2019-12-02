朝鲜：“安倍将近距离看到真正的弹道导弹”. December. 02, 2019 07:29. by 申娜莉记者、李允泰记者 journari@donga.com,oldsport@donga.com. 朝鲜外务省负责日本事务的副局长对日本首相安倍晋三警告称：“不久之后，（你）将近距离看到真正的弹道导弹。” 朝鲜外务省副局长11月30日通过朝鲜中央通讯社发表的谈话中表示：“安倍对我们11月初的超大型火箭炮试验射击说三道四，称其为弹道导弹。结果被辱骂为连火箭炮和导弹也分不清的弱智、罕见的畸形儿，凄惨地丢了脸，还在闹依然连绿豆和红豆都分不清的笑话。”他还称：“等到不久的将来发射（弹道导弹）时，建议（安倍）好好防范并了解火箭炮和弹道导弹的不同之处。” 分析认为，朝鲜的这种不加掩饰的指责，是在朝美对话陷入胶着状态近一个月的情况下向美国发出将继续弹道导弹挑衅的信号。 与此相关，“美国之音”广播11月30日（当地时间）报道称，在朝鲜平安北道铁山郡东仓里西海发射场附近发现了车辆和装备等的动向。“美国之音”当天公开了法国国立宇宙中心和空中客车人造卫星11月1日拍摄的西海发射场一带的人造卫星照片。在发射台后面发现了5、6个物体，除了过去卫星照片上确认的2、3个固定式物体外，其他物体据推测是3、4个非固定式车辆及装备。 随着11月30日美国空军的高空侦察机U-2S在首都地区及江原道、忠清道上空展开行动的事实于1日被公开，有分析认为，朝鲜可能即将再次进行挑衅。

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