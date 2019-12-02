美国参议院：“防卫费磋商应考虑韩国的巨大贡献”. December. 02, 2019 07:30. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国政府要求韩国将防卫费分摊额增加5倍的要求正受到越来越多的批评，美国议会也高度承认韩国对2020财年国防授权法法案的贡献度，并表示“应在磋商中考虑这一点”，因此备受关注。 据美国国会11月30日（当地时间）透露，参议院外交委员会在国防授权法案审议过程中拟定的报告中，就韩国和日本的防卫费分摊额部分表示，“对韩国相当多的分摊额贡献表示赞赏”，“占国内生产总值（GDP）约2.5%的国防开支，在美国盟国中是最高的水平。”报告指出，韩国不仅通过建设汉普莱斯基地等直接分担费用，还通过其他支出为加强共同安保做出了相当大的财政贡献。 参议院在报告中明确表示：“我们相信，涉及2020年以后的美韩之间关于防卫费分摊额特别协定的谈判，应适当考虑共同利益和相互尊重，以及韩国做出的相当大的贡献，这一点非常重要。”关于驻韩美军问题，报告表示：“我们认为，部署在韩半岛的美军对于阻止朝鲜侵略、必要时击退侵略十分必要”，并强调，“从韩半岛撤走相当规模的美军，是不可以谈判的事项。” 但是，尽管议会有这种认识，预计特朗普政府在3日和4日在华盛顿举行的韩美防卫费分摊额磋商中，仍将对韩国施加巨大的增额压力。据悉，特朗普总统还将出席同期在英国举行的北约首脑会议，亲自敦促增加北约军费开支的分摊。

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