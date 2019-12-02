“未定关系必读书”尼尔森报告时隔33年后将消失. December. 02, 2019 07:30. by 华盛顿=李正恩 常驻记者 lightee@donga.com. 传达美国外交政策和幕后故事的华盛顿代表性私人情报杂志《尼尔森报告》结束了33年的活动，将退出历史舞台。 一直发行《尼尔森报告》的主编克里斯托弗•尼尔森(75岁)上月29日通过发给报道订阅者的公告表示：“决定只在年末之前发行报告并结束活动。”《尼尔森报告》是1986年开始将自己收集的信息发给熟人后制作的信息杂志。 报告刊登主流媒体上无法接触到的华盛顿政界的各种幕后故事，并附有大量火热的信息，被媒体人士、说客和外国政府官员评价为必读资料。《尼尔森报告》对政府和议会也产生了不小的影响力，33年间吸引了数千名读者。特别是以朝鲜等亚洲地区问题为重点的内容较多，因此在韩国也曾多次以尼尔森主编的采访等为契机进行介绍。 但是随着尼尔逊主编因70多岁的高龄活动变得困难，信息的质量开始下降，在华盛顿政界的关注也逐渐被边缘化，因此他最终做出了今年年底结束活动的决定。尼尔逊主编在公告中解释说，“要宣布正式隐退，心情非常复杂。本想在2020年大选之前继续活动，但是因为心理、肉体上的原因，得不得做出这样的决定。”他还吐露表示：“要放下到目前为止进行的与(政府)政策相关人士等众多人士的对话、简报、会议等活动，真是件很辛苦的事情。”

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