迎来创社20周年的Olive Young:“进一步加强向海外市场传播K-Beauty潮流的先锋作用”. December. 02, 2019 07:30. by 廉熹珍记者 salthj@donga.com. 最近,跨国企业收购韩国中小化妆品品牌,“K-Beauty(指韩国美容美发,也可以理解为韩国潮流)”再次成为焦点,健身美容店Olive Young在迎来创立20周年之际,在业界首次举行了美容会议,将K-Beauty的代表聚在一处。Olive Young 1日表示,上月29日和30日在首尔城东区S-FACTORY举行了为期两天的“2019 OLIVE YOUNG AWARDS & FESTA(图片)”。 在过去的20年里,Olive Young一直发挥着发掘并介绍合理价格区间和优质新产品的中小企业的销路作用。目前,Olive Young销售的品牌中,中小企业及创业企业占80%。主导现在K-Beauty热潮的Dr.Jart、美迪惠尔、TOO COOL FOR SCHOOL等中小品牌也在上市初期通过Olive Young等流通渠道被介绍给消费者。 当天,在活动现场公开的“2019 OLIVE YOUNG AWARDS”上,92个获奖产品中一半以上是国内中小企业的品牌产品。在活动现场随处可见的类别区,中小品牌的表现同样抢眼。最近,在Olive Young迅速发展的新晋品牌齐聚一堂的“护肤新秀区”就是其中的代表。在这里,前来体验Cell Fusion C、Cosrx、Abib、魔女工厂等Olive Young关注的有潜力的护肤品牌的游客络绎不绝。另外,还介绍了Dr.Jart、3CE、ISOI、Dr.G、TOO COOL FOR SCHOOL等在Olive Young受到广受喜爱的代表性商品。 Olive Young计划以此次活动为跳板,进一步加强向海外市场传播K-Beauty潮流的先锋作用。实际上,Olive Young从2016年开始就在化妆品业界的大企业和中小企业之间开展了相生项目“快乐同行”。2017年5月通过Olive Young“快乐同行”商品品评会发掘出的中小企业LAB&COMPANY就是代表性的成功事例。LAB&COMPANY经营的品牌“Amfrom”推出的“Mugwort精华”在入驻Olive Young3年后超越国内外人气品牌,在今年(1月1日至11月25日)的Olive Young销售榜中进入了前100名。如上所述,Olive Young通过“快乐同行”挖掘出的品牌约有60家。Olive Young相关人士表示:“Olive Young今后将积极帮助培育走出国门,在全球市场引领K-Beauty产业先进化的中小品牌。”

