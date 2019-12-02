孙兴慜奉献两次助攻，逐渐成为穆里尼奥体制核心. December. 02, 2019 07:30. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “孙旋风”孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)连续6场比赛都实现进球或助攻，展现出了水涨船高的进攻感觉。 1日，热刺队在英国伦敦举行的2019~2020赛季英格兰足球超级联赛(EPL)第14轮主场比赛中以3比2获胜。作为左前锋首发出场的孙兴慜凭借有感觉的传球贡献了2次助攻，帮助球队取得了胜利。自从“特殊的一个”何塞•穆里尼奥上任以来，热刺已经取得了各项赛事的三连胜。 上半场第21分钟。从托特纳姆热刺队后场传过来的长传球飞到对方球门前，快速插上的孙兴慜巧妙地用左脚传球帮助德利•阿里率先破门，打破场上僵局。孙兴慜的脚法非常出众，他没有利用从远处飞来的传球带球，而是直接通过轻灵的一脚触球将球传给了队友。2比0的下半场第24分钟，孙兴慜在左路突破后传中，帮助“挚友”中场球员穆萨•西索科攻入一球。孙兴慜笑着说：“队友们非常有攻击性地移动，因此我的传球得以转化为助攻。因此可以从侧面自己喜欢的角度传球，所以球传得很好。西索科今天进球后，没有跑向(献上助攻的)我，而是向反方向跑，稍微有点遗憾。” 通过6次助攻攀升至联赛助攻榜第2位(截至1日)的孙兴慜，包括欧洲足球联盟冠军联赛(UCL)比赛在内，在最近的6场比赛中连续实现进球或助攻。 孙兴慜本赛季的总进攻点达到17个(EPL 4球6次助攻，UCL 5球2次助攻)。 赛后主教练穆里尼奥称赞了他的表现：“孙兴慜今天虽然没有进球，但贡献了两个助攻。特别是他的传中非常漂亮。”孙兴慜表示，“主教练很信任我，因此自己的责任心也很大。我希望在赛场上继续展现自己的最佳状态。”

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