被“快车道冲突”阻挡的《儿安法》、“幼儿园3法”. November. 30, 2019 07:46. by 金志炫 jhk85@donga.com. 第20届国会的最后一次定期国会会议，由于朝野政党围绕处理“快车道”法案（《快速处理法案》）的尖锐对立，在最后关头终于出了岔子。原计划于29日在国会全体会议上处理的“幼儿园3法”和非争议法案《儿童生命安全法案》、“数据3法”等也都全部被“叫停”。 自由韩国党当天下午对原计划在国会全体会议上处理的199个案件申请了无限制辩论。即，截止到定期国会结束的下个月10日，继续进行无限制辩论，以阻止将在下个月3日以后提交到全体会议的《公职选举法》修改案、设置高层公职人犯罪调查处（公调处）的法案和调整检警调查权的法案。自由韩国党院内代表罗卿媛当天召开紧急记者会，就申请无限制辨论的理由表示：“非法出发的‘快车道’暴行把韩国逼到了绝望和没落的悬崖边上。” 共同民主党要求撤回无限制辨论，没有参加全体会议。当天下午在国会举行的谴责自由韩国党大会上，民主党代表李海瓒批评说：“（自由韩国党）以民生法案为人质，将第20届国会整体变成植物国会，不愿通过任何违背自己（自由韩国党）利益的法案。”

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