徐薰：“朝鲜发射的是结合弹道导弹的火箭炮”. November. 30, 2019 07:47. by 趙東住 djc@donga.com. 据悉，国家情报院对朝鲜28日发射的超大型火箭炮评价称，“这是结合弹道导弹技术的火箭炮”。有分析认为，朝鲜主张是超大型放射炮的发射体结合了联合国安理会对朝制裁决议第2397号等禁止的弹道导弹技术，国情院事实上已经承认了这一事实。 国情院院长徐薰29日出席国会情报委员会全体会议。面对情报委员“朝鲜28日发射的实际上是弹道导弹，韩国政府为何（按照朝鲜公布的内容）主张是超大型火箭炮？”的提问，他回答说：“是因为朝鲜如此发表。实际上是结合弹道导弹技术的火箭炮。”一名情报委员在与《东亚日报》的通话中表示：“如果发射弹道导弹，就会因违反联合国安理会决议而受到制裁，韩国政府可能因此才按照朝鲜的主张，对另一种弹道导弹接受是超大型火箭炮的说法。” 朝鲜中央通讯社29日报道说，前一天朝鲜发射超大型火箭炮，“（朝鲜国务委员会委员长金正恩）对试射结果表示十分满意。”10月31日发射超大型火箭炮时，金正恩表示“满意”，但此次却表示“十分满意”。

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