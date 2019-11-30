韩日应通过“文喜相解决方案”寻找改善关系的线头. November. 30, 2019 07:47. . 日帝统治时期强制征用的赔偿问题成为韩国和日本建交后最坏的原因，能否以“文喜相解决方案”实现新的突破备受关注。因为对于用两国企业和国民的自愿捐款建立基金会、向受害者支付损失赔偿费的这一构想，两国都做出了肯定的反应。 文喜相4日在日本东京提出的“1+1+α”构想是建立“记忆·和解·未来”财团（基金会），用韩日企业和国民的自愿捐款，事实上免除日本企业民事赔偿责任的方案。该基金会是2014年“日帝强制动员受害者支援财团”的升级版，如果该构想得以实现，那么原本成为矛盾核心的“强制执行判决”将由基金支付代替。基金共3000亿韩元，计划给1500多名每人2亿韩元。 据悉，文喜相决定与10名朝野议员于下月中旬以特别法的形式共同提出法案。日本政府也派遣日韩议员联盟所属的某议员作为密使，向文喜相议长表达了积极推进这一解决方案的意向，表现出了比任何时候都要强烈的磋商欲望。虽然时间紧迫，但如果抓紧时间，也有可能在下个月的韩日首脑会谈上取得成果。 不过，国内部分受害者的抗议等需要两国共同解决的问题也不少。部分受害者批评文相喜议长的方案是“用企业和市民的钱给日本提供免罪符”“这是清算加害历史、清算受害者的想法”。在日本，对磋商持肯定态度的外务省和对出口限制态度强硬的经济产业省之间也存在不同意见。韩国政府说服受害者寻求理解的努力比什么都重要。日本也应该在解除出口限制和征用解决方法上表现出更加积极的姿态。 去年10月大法院的强制征用赔偿判决引发的韩日矛盾，到今年7月日本的出口限制措施，扩大到了经济领域，8月以韩国向日本通知终止《韩日军事情报保护协定》，扩大到了安保领域。如果征用赔偿问题得不到解决，韩日关系将寸步难行。很多人指出，由于韩日矛盾，两国都遭受了严重的经济损失，而且两国作为安保友好国家的关系也受到了很大影响，不能再袖手旁观了。僵持不下的韩日矛盾在“有条件地终止军情协定”后喘了一口气，现在应以艰难制定的“文喜相解决方法”抓住转变局面的机会。即使不是完美的解决方法，只要是可以成为线索，就应该放在桌子上反复进行对话。

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