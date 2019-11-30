中曾根康弘：为改善韩日关系做出贡献的“日本的保守源流”. November. 30, 2019 07:47. by 常驻东京记者 金范锡 bsism@donga.com. 日本前首相中曾根康弘29日去世。他是“日本的保守源流”，于上世纪80年代在日本打着“战后政治总清算”的旗号，领导内阁长达5年。享年101岁。 共同社和日本广播协会（NHK）报道说，当天上午7时22分左右，前首相中曾根康弘因宿患去世。 中曾根康弘1918年5月出生于日本群马县高崎市，是木材商的儿子。在东京大学法学部毕业后，他作为内务省公务员开始了社会生活，并在战争结束后的1947年以29岁的年纪当选自民党众议员，从此步入政界。他曾担任过科学技术、防卫、运输、通产等领域的部长，并在自民党内部担任过总务会长、干事长等要职。从1982年11月到1987年11月的5年间，他担任日本内阁首相（71∼73届），在针对受困于赤字经营的国铁、烟草等国营企业实行民营化和不增税的财政重建等行政改革过程中，被称为“总统级总理”。他担任首相的时间是1806天，继安倍晋三、佐藤荣作等首相之后，担任首相时间排名第五。中曾根康弘拥有20次当选众议员记录，2003年退出政坛。 中曾根康弘在生前被称为“保守的源流”。据悉，二战期间，他是一名20多岁的青年，亲身经历战争后，他没有选择革新，而是选择了守护国家和传统的保守道路。因此，他一直主张修改由美国主导制定的《和平宪法》，拥有军队，需要自主防卫。1985年8月15日光复节（日本战败纪念日），他作为日本首相首次参拜供奉有甲级战犯的靖国神社，受到了韩国和中国等邻国的谴责。此后他没有再去参拜。 在外交上，中曾根康弘致力于改善与美国的关系。以时任美国总统罗纳德·里根和他的名字“罗-康”命名、构筑的美日蜜月关系一事非常有名。在此背景下，他提到了“不沉航母论”，意为“要让日本列岛成为绝不沉没的航空母舰”。他强调，当时为了牵制苏联，美国和日本必须团结起来，同时日本是对抗苏联的重要前哨基地。他当时在美国要求增加防卫费分摊额之后制定预算，打破了把防卫费控制在国内生产总值1%以内的方针“1%规则”。 中曾根康弘虽然被评价为保守人士，但同时也是改善与韩国关系的“知韩派”。20世纪60年代初韩日邦交正常化时，他深深参与其中，1983年担任首相时，他选择韩国作为第一个出访国。当时，他表示：“韩日两国间确实有过不幸的历史。我认为，日本不能不严肃接受这一事实。”这是1965年韩日邦交正常化后日本领导人首次对历史问题表示反省。根据他的著作《保守的遗言》，访韩时他还在晚宴上用平时通过日本广播协会（NHK）韩语讲座等学习的韩语致了晚宴词。 日本首相安倍晋三当天发表谈话说，“在美日同盟、加强同亚洲国家关系等战后历史大转折点上，（中曾根康弘）发挥了领导人作用”。自民党表示，将以故人的长子、参议员中曾根弘文的名义举行家族葬礼。

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