被冬雨困住的高更和梵高. November. 30, 2019 07:47. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 因为天气原因，不用说被困在家里会闷闷不乐，就算与人相处的时间越长，也会面临意想不到的矛盾和痛苦。最亲近的朋友、甚至家人，因为突然的环境变化，在同一空间生活久了，会遇到不熟悉的情况和陌生的样子，经常造成伤害。 我们在生活中，有时也会被暴雨困住，有时因暴雪而动弹不得。最近，细小颗粒物阻碍了我们的脚步。现在已是马上就要真正进入冬季的12月了，不知从何时开始，我们更加担心冬天里因微细颗粒物而不是寒冷而无法从事户外活动。 在受困于天气的情况下，有两个对立的插曲，暗示着明智的生活智慧。 后期印象主义的代表画家高更和梵高曾在1888年冬天一起在位于法国南部雅尔被称为“黄屋子”的工作室生活过两个月。梵高一直梦想着创造画家们的共同体，一起创作和生活，他邀请了平时尊敬的高更进入自己的工作室。法国南部城市雅尔是一年300多天的太阳炙热的地方，但是他们生活的11月初到12月23日之间竟下了20多天的雨。被关在冬雨中的他们，在工作室一起埋头工作，互相勾勒出彼此的面貌，并献上了自画像，但随着他们逐渐干涉对方的作品，矛盾逐渐加深。值得一提的是，由于梵高对高更所绘的《画向日葵的梵高》大加指责，两人之间的关系恶化到了无法挽回的地步。最后，梵高突然发作，用剃须刀割掉了自己的左耳。 英国著名浪漫派诗人拜伦和雪莱于1816年夏天一起在瑞士日内瓦的“迪奥达蒂别墅”度过。那年夏天，与冬日如出一辙，寒冷的冬雨不停，他们一行人将被关在别墅里。同行的还有拜伦的主治医生约翰·波利多利和雪莱的妻子玛丽，拜伦建议他们写一部怪小说。比起相互干涉，他们更专注于自己的作品世界。如果说，高更与梵高是直接面对面，尽显人格的本色，那么拜伦与雪莱一行则通过各自作品间接交流，避免了彼此的人格与情感直接碰撞。被阴冷的天气所困，他们创作的作品后来发展成《德拉库拉伯爵》《弗兰肯斯坦》等，被世人所知。 研究结果表明，微细颗粒物有可能诱发忧郁症和自杀。暂且不论对忧郁症起作用的微细颗粒物的医学机制，在因微细颗粒物滞留家中而引发的人们之间的矛盾关系中，是需要智慧的季节。国家气候环境会议11日通过《微尘国民参与行动建议》，建议即使微尘处于“零排放状态”（每立方米36∼75微克），也应维持正常的户外活动，由此可见，尽管是微尘天气，最好也要维持活跃的正常生活。

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