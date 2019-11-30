伤愈归来的郑现：“想参加东京奥运会”. November. 30, 2019 07:48. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 韩国男子网球招牌选手郑现(23岁•韩国体育大学•世界排名第129位)对出战2020年东京奥运会表现出了强烈的意志。 29日，在首尔中区新罗酒店举行的“与捷恩斯的相遇2019”记者座谈会上，郑现表示：“只要是运动员，谁都想参加奥运会。我也一样。如果有机会，我愿意代表国家出战，争取胜利。”郑现要想参加奥运会，首先要在从明年1月澳大利亚网球公开赛开始的巡回赛上提高世界排名。能参加东京奥运会男子单打比赛的选手共有56人。以2020年6月8日的男子职业网球(ATP)世界排名为基准，赋予参赛资格。各个国家最多可以派出3名选手，世界排名前100名才能进入保险区。在2016年里约热内卢奥运会上，世界排名前101名的选手获得了参赛权。郑现在里约奥运会时经历了低谷，没能出战。 郑现曾在2018年澳大利亚公开赛上创造韩国选手首次进入大满贯4强的神话，本赛季因伤病他度过了职业生涯以来最艰难的赛季。自2月ABN AMRO世界网球锦标赛后，郑现5个月内未能参加比赛，去年曾高据第19位的世界排名也跌出了100名之外。不过休息后，他还是获得了8月成都挑战赛的冠军，宣告自己成功复出。在9月份的美国公开赛上，他曾闯入正赛第三轮，创造了该项赛事的个人最好成绩。郑现表示：“如果满分是10分，这个赛季我给自己打5分。可惜的是，因伤只打了不到一半的比赛。但我想在积极克服伤病方面给自己记功。” 为了参加奥运会，郑现必须参加明年3月的男子网球国家对抗赛戴维斯杯预选赛与意大利队的客场比赛。要想参加奥运会，从2016年到2020年奥运会之前，必须参加3次或以上的戴维斯杯比赛。郑现参加了2016年和2017年的戴维斯杯比赛。 郑现因赞助商问题，未能参加今年9月与中国队的戴维斯杯预选赛。应该穿赞助大韩网球协会的A公司的服装和鞋，但过去脚部有伤的郑现只穿B公司的定制鞋。他说：“因为我的脚，我不可能穿着其他的鞋子参加比赛”。希望明年戴维斯杯时，大韩网协能给予理解。网球协会相关人士解释说：“如果用胶带等遮住品牌标志，可以穿着个人赞助商的鞋子参加比赛。” 郑现计划下周前往泰国曼谷，进行为期3周的冬季训练，为新赛季做准备。他信誓旦旦地表示：“明年我将加强发球、回球和体能等，在球场上展现更好的竞技状态。”

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