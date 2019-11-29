罗卿媛称“担心国会选举前的朝美会谈”，岂能把把选举放在国家利益之上. November. 29, 2019 07:25. . 自由韩国党院内代表罗卿媛前天在议员总会上表示，她对美国政府高级官员讲过，大概意思是不能在明年4月议会选举之前举行朝美首脑会谈。罗卿媛表示，在此次交涉团体院内代表访美过程中，虽然没有提出任何有关会谈时间的要求，但在会见7月访韩的前总统国家安全事务助理约翰·博尔顿时，转达了上述忧虑。虽说是议员总会报告访美成果的场合，但党内也有人指出，这是把政治放在国家利益的前面。 在必须顶着朝核问题的韩国，无核化是超越理念和世代的全民要求。罗卿媛也表示，“自由韩国党也欢迎朝美为解决朝核问题而举行首脑会谈”，对于无核化这一大义，并不分执政党和在野党。当然，作为在野党领导层，为了给美国当局者的政策决定提供参考，可以向传达有关朝鲜无核化的健全意见或政府和其他舆论。但是考虑到议会选举日程而调整会谈日程的提议，相比无核化谈判的成功，更注重政派的得失，因此非常不合适。 金大中政府在2000年4·13国会选举三天前宣布举行南北首脑会谈，但未能对议会选举结果产生影响。2010年3月朝鲜击沉天安舰后，安保危机达到高潮，原本预计在三个月后的地方选举中对执政党有利，但结果却是执政党的惨败。本应超越政派利害关系的外交安保问题似乎会对选举产生影响，但是民心的选择却经常超越这一点。如果名义上是保守势力和第一在野党，就应该综合考虑选举的利弊和国家利益问题。 目前，朝美谈判陷入僵局。韩国政府为了恢复谈判的火种，对朝鲜采取了柔和的态度，但是朝鲜仍然很冷淡。越是这样，我们内部越要收集国论，防止朝美谈判脱离无核化这一本来的道路，不能容忍只计算选票而否定会谈本身的态度。

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