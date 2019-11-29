运动量排名世界倒数第一，这就是未来竞争力. November. 29, 2019 07:26. by 尹承玉记者 touch@donga.com. 生活水平和运动量成正比。富裕国家的学生经常运动，贫穷国家的孩子总会把运动抛在脑后。当然，没有例外的法则。地球上只有一个国家脱离了这个潮流，令人遗憾的是大韩民国。 世界卫生组织对全世界146个国家的学生（11∼17岁）的身体活动进行调查后发表的报告内容非常深刻。我国运动量不足的学生比例为94%，排在最低段。柬埔寨和苏丹也在韩国之上。值得一提的是，我国97.2%的女生几乎全员缺乏身体活动。世卫组织方面特别提到：“韩国是国民收入高、但青少年运动量严重不足的特殊事例。” 尽管世卫组织指出韩国意味深长，但韩国社会并没有像预想的那样关注该新闻。理由当然是高考（学习）。对于学生，他们只把重点放在学习上，所以即使牺牲了妨碍学习的运动也没有办法。 但是，即使不考虑健康问题，为了学习应该减少运动的想法是否正确呢？试问一下。如果韩国学生的运动量减少，学习成绩又怎样了呢? 国际学生评估项目成绩反而下降。从国际学生评估项目的排名来看，过去在阅读、数学、科学等领域各占1∼2位，但最近在阅读、科学等方面下降到了第8位。 再看一个方面。发达国家也同样把生死寄托在教育上，为什么要强迫忙于学习的学生进行运动呢？在美国，几乎大部分学生都参加体育活动，日本则有70%左右的学生参加体育活动。 这是一个需要从各个角度来判断的问题，但以“脑”为关键词，图像会清晰可辨。植物没有大脑，但动物有。因为有大脑才能活动。但大脑又通过运动才会发达。从哈佛大学医学院等机构的研究结果来看，运动引发生物学变化，使脑细胞旺盛地连接起来。另外，运动还能促进脑细胞的生成。所以，运动之后学习，学习能力就会提高。一个证据就是，美国内普维尔中央高中（公立）的学生在0节课时跑1.6公里后，数学和科学排名迅速上升到了世界前几名。要想学习好，反而得多运动。 运动还参与大脑的情绪功能。如果大脑受到压力而感到疲惫，运动能给予安慰和活力。研究结果表明，运动比任何忧郁症药的治疗效果都要好。它能让性能好的大脑在最佳状态下驱动。另外，运动还通过与他人的交流培养社会性。第四次工业革命时代，越来越要求的是聪明的头脑、情绪稳定、认同能力等。檀国大学教授全勇培（音译）断言：“所以体育是重要的‘教育’，是我们未来的竞争力。” 认为学习和运动是两国事的社会认识固然是问题，但教育部的意识也急需改善。教育部组织有49个科室，但没有管理学校体育的科室。虽然表示会减少精英选手，鼓励俱乐部活动，但是目前还是处于原地踏步的状态。最大的问题是设施不足，而意志不足是更大的问题。 海鞘在幼时有大脑，但后来大脑消失。因为在海上还游来游去，靠在岩石上定身后就不动了。人的大脑与其他动物不同，它高度发达，可以作出非常困难的判断，也可以想象。但与高度化水平无关，大脑仍需运动等刺激才能保持新鲜感。“如果孩子说数学难，就让他出去锻炼吧”，这是某脑科学家的建议。

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