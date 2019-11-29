三星电子又迈出一大步，打开自发光QLED的商用化之路. November. 29, 2019 07:26. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星电子28日表示，验证了克服量子点(QD•量子点)材料局限性的“自发光量子点发光二极管(QLED)”的商用化可能性。 三星电子表示，将改善量子点材料结构的“自发光QLED”元件的发光率(注入的电流转换为光的效率)提高到了21.4%，并且把元件的驱动时间提高到了业界最高水平100万小时。包含此次研究结果的论文刊登在世界学术杂志《自然》上。 三星电子通过此次研究，把防止量子点粒子相互凝结现象的“Ligand”变得更短，改善了电流注入速度。这对进一步提高QLED元件的发光效率起到了决定性作用。 三星电子相关人士表示：“自发光QLED在整个可视光领域可以表现纯粹、鲜明的光。因为会直接发出光和色，所以不需要背光和彩色滤光片。还可以制造出薄而弯曲的显示屏。” 三星电子此前一直受到电视、显示器竞争企业“QLED无法自行发光”的攻击。业内人士表示：“如果三星能够证明‘自发光QLED’的效率并成功实现商用化，那么某种程度上可以说已经超越了LG等竞争企业的攻击。” 此次论文的通信作者，三星电子综合技术院的张恩珠研究员表示：“通过三星独有的核心材料技术，展示了新一代显示器的实现可能性。期待环保显示器的开发范围扩大。”

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