效力奥甲联赛的黄喜灿在攻入个人UCL第三球. November. 29, 2019 07:26. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 效力于奥地利足球甲级联赛的黄喜灿(23岁•萨尔茨堡红牛队)在欧足联冠军联赛(UCL)上表现十分出色，攻入了个人UCL第3粒入球，也是本赛季的第8粒入球。 28日，黄喜灿在客场比利时亨克的KRC亨克竞技场举行的与比利时联赛球队亨克的UCL E组小组赛第5轮比赛上，在球队2比0领先的下半场第24分钟，攻入为本队彻底锁定胜局的一球，最终萨尔茨堡队4比1大胜对手。 本场黄喜灿瞬间骗过对方防守，创造出决定性机会，展现出了非常好的比赛感觉。队友埃尔林•哈兰德(19岁)从禁区左外带球到内侧时，黄喜灿绕到对方中后卫的身后，消失在对方防守的视野中，此后他迅速地再次向左跑去，此时，哈兰德送出的准确斜传地滚球来到黄喜灿的脚下，随后他用右脚将球轻松送入球门。 当天与赞比亚籍前锋帕特森•达卡(21岁)一起作为双前锋首发出场的黄喜灿打满了全场，始终让亨克的后防线忙得不可开交。他不停地在对方左路和中路渗透，掌握队友位置，准确传球和传中，多次给亨克后防线制造威胁。只是黄喜灿的传球给队友制造了一次次绝佳的破门机会，但队友们却没能得分，从而没能帮助球队取得进球。下半时，黄喜灿也不分左右不断尝试直接射门和斜传球，始终没有放松，直到比赛结束。 凭借着当天的胜利取得2胜1平2负(积7分)成绩的萨尔茨堡队继续保持小组第3的位置，在下月11日举行的主场与利物浦(英格兰)的小组赛最后一轮比赛中，如果能战胜对手将晋级16强。利物浦队目前以3胜1平1负(积10分)的成绩排在E组第1位，同时在英格兰足球超级联赛(EPL)中也排在第1位。黄喜灿表示，“球队会努力赢下那场比赛，争取继续留在冠军联赛。” 另外，李康仁(18岁•瓦伦西亚)在西班牙巴伦西亚举行的与切尔西(英格兰)的UCL H组小组赛第5轮比赛中，在下半场第33分钟替补出场，但未能实现进球或助攻。瓦伦西亚队最终2比2战平对手，目前以2胜2平1负(积8分)的成绩位列该小组第三，仍然保留晋级16强的机会。

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