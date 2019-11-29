前美国太平洋舰队司令：“韩美日三角同盟就像脱轨的列车”. November. 29, 2019 07:26. by 鄭美京 mickey@donga.com. “看起来就像是一个慢慢脱轨的列车事故现场。” 对于因美国过分要求提高防卫费分摊额及日本对韩国的贸易报复等，韩美日三角同盟正在动摇的情况，前美国太平洋舰队司令丹尼斯·布莱尔（照片）这样描述道。 布莱尔27日（当地时间）在美国国会专门媒体《国会山》上发表的《美韩日需要政治力量的时间》一文中表示：“过去韩国、美国和日本曾经共有的价值和利益正在消失得无影无踪。”文章讽刺地表示：“三国领导人都只关心推进国内政治议题，差不多要弱化这一同盟。” 他还说：“对于当前所处的混乱局面，美国、韩国、日本都承担责任。”他强调了三国的连带责任论。布莱尔曾任美国国家情报局局长，现任佐佐川和平基金会高级研究员。佐佐川基金会是以日本资金运营的美国最大的公益财团。 他最先提到了韩国的事例。对于文在寅总统，他表示：“几位前任几乎快要解决的历史问题，他与日本展开了斗争，并选择了突出战略重要性为零的小岛的领土问题。”但是，也有人指出，布莱尔的这种指责从东亚安保战略的角度出发，表现出了低估韩日历史矛盾的美国狭隘的看法，因此存在很多争议。 对于日本首相安倍晋三，他指出：“比起过去作为殖民统治国家的谦虚和宽容，他没有以想象力引导解决对策，而是更倾向于以自我辩解和形式主义的方式处理历史问题。”对于美国总统特朗普，他批评称：“削弱加强同盟遏制力的军事演习，削弱美国的安全保障”，“对于美军驻扎在韩日两国，美国基于自身利益而驻扎美军，他抬高要价要求支付300%以上的驻军费用。” 布莱尔是在指责，这三国不知从何时起，就肆无忌惮地追求只会让敌人受益的破坏性政策。他评价称：“从短期来看，采取悬崖战术的朝鲜，长期追求霸权的中国的崛起，以及俄罗斯独裁政府等，都是威胁三国同盟的敌人。”

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