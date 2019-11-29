特朗普：“美国是全球的小猪储蓄罐吗？”. November. 29, 2019 07:27. by 华盛顿常驻记者=李政恩 lightee@donga.com. 美国总统唐纳德•特朗普当地时间26日表示，“我是美国总统，不是全世界的总统”，再次确认了美国优先主义的基调。 特朗普总统当天在佛罗里达州Sunrise举行的大选游说中批评前任者说：“在我当选(美国总统)之前，我们的领导者把伟大的美国中产阶级用作为他们的妄想性全球项目提供资金的小猪储蓄罐。”每次进行游说时，他都会老生常谈重复这一发言，此举可能是想在集结白人中产阶层支持者的同时，向同盟及伙伴间接施压，要求增加防卫费分担金。 特朗普总统还主张说，“他们把我们的军队用在了保卫非常富庶的国家上。用你们的钱向福利国家支付补助金(subsidizing)。” 此前，国防部在制定2020会计年度国防授权法(NDAA)修订案的过程中，于3月向议会提交的预算资料显示，驻韩美军的驻扎费用为军人工费21.04亿美元，用于运营和维持的经费为22.1810亿美元，家庭住房费1.4080亿美元，特定目的周转基金130万美元。军事建设费没有收取其中。驻韩美军的驻扎费用推算额是45亿美元，驻日美军是57亿美元。与驻日美军相比，驻韩美军(2.85万名)的人均驻扎费用为15.6639万美元，高于驻日美军(5.4万名)的10.5885万美元。

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