俄罗斯奶牛，戴上能展现理想生活环境的VR护目镜. November. 29, 2019 07:27. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. 在烈日下草叶闪烁的田野里生长的奶牛，和那些不在那种环境中放养的牛相比，真的能生产出优质牛奶吗？为了确认这种假设，俄罗斯农户引进了有趣的实验。引人注目的是，它并不是在原野上进行的实验(试验)，而是将虚拟现实(VR)机器作为“实验工具”。据美国有线新闻网(CNN)等主要外电27日报道，俄罗斯农食品部最近在莫斯科郊区的农户那里进行了一项试验，让奶牛戴上展现理想的生活环境的VR护目镜。如果戴上这种VR护目镜，奶牛们就可以摆脱被围栏包围的狭窄农场，在广阔的原野上享受夏天的草地。据CNN报道，实验前，兽医和VR有关专家根据奶牛头型、视力等因素设计了“奶牛版本”的VR护目镜。 实验初期的结果确实值得肯定。因为虽然目前还没有发现VR护目镜对牛奶生产的有益变化，但奶牛的不安感已经减轻，总体来看牛群已经趋于平静。俄罗斯农食品部表示，将继续研究VR护目镜对今后牛奶的数量和质量会产生何种影响。 如果试验成功，这对因现实原因无法将大量奶牛放养在广阔田野里的农户来说无疑是个好消息。只是摘掉VR护目镜时奶牛的精神冲击和护目镜的限定电池寿命等成为了该实验急需解决的课题。CNN报道称，该问题涉及到根本问题，即“为什么不能经常把奶牛放养在田野里呢？”

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