为未来产业开采原油的数据三法，应按照约定在国会获得通过. November. 28, 2019 07:32. . 《个人信息保护法》《信息通信网法》《信用信息法》等所谓数据三法中的《个人信息保护法》修改案昨天在国会行政安全委员会全体会议上获得通过。但是其余两个法案还没有越过相关常任委员会的门槛。此前，共同民主党、自由韩国党、正未来党等3个交涉团体的院内代表，在25日就在29日召开的国会全体会议上最大限度地处理数据三法达成了一致意见。 政府去年8月出台了数据经济活性化规制革新方案，相关法律修订案也于去年11月提出，期间政府和朝野政党互相看眼色，互相推卸责任，度过了一年时间。事到如今，也很难找出法案审查不充分的理由。 数据三法修订案的核心，是将个人信息进行假名处理后用作大数据。这是在信息通信产业、生物、金融等领域推进第四次产业革命的必要条件。只有三部法律都得到处理，法律修改才能具有现实意义。从已经制定相关制度并领先一步的美国、中国、日本、欧盟等竞争国家情况看，不能再拖下去了。 大韩商工会议所会长朴容晚曾指出，虽然数据是未来产业的原油，但政界却阻止了原油开采。部分市民团体以个人信息有泄露的危险为由，反对数据三法的处理，从朴会长的比喻来看，这无异于害怕石油产品的环境污染而阻止石油开采。 如果错过此次国会，数据三法修改案将自动废弃，明年4月议会选举结束后组成的下届国会将要从提出修改案重新开始。有人说，如果数据三法的处理推迟一年，相关产业竞争力将落后十年。希望朝野双方能按照承诺，在29日的全体会议上通过所有修改案，消除政治阻碍经济发展的污名。

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