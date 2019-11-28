美国国际战略研究中心总裁：“驻韩美军不是雇佣兵”. November. 28, 2019 07:32. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 韩半岛专家纷纷批评特朗普政府过分施压增加防卫费分摊额。 华盛顿智库“国际战略研究中心”总裁约翰·哈姆雷26日（当地时间）在接受“美国之声”采访时指出：“驻韩美军并不是收钱保护韩国的雇佣军”，“保护亚洲地区与我们拥有相同价值观的盟国和伙伴是重要的。” 对于防卫费分摊额的金额，他表示：“韩国现在分摊的10亿美元（约11770亿韩元）是差不多的数字”，“如果可以多交，我们表示欢迎，但韩国没有至少要交的金额。”他还提到了美国要求派兵时韩国总是派遣军队这一点，批评了特朗普的“免费搭车”论。 哈姆雷强调：“不能以韩国对美国有所缺欠为前提来开始（磋商）”，“美国是为了美国的国家利益而（在韩国）驻扎美军。” 前美国驻华大使骆家辉当天也对“美国之音”解释称，“通过在韩国驻扎美军，美国得到了实惠”，“这比韩国提供的所有贡献都要少花钱，而且比在美国本土部署兵力更省钱。” 专家们担心，美国要求增加5倍分摊额的做法正在损害韩美关系。前美国国务院负责东亚和太平洋事务的代理助理国务卿苏珊·桑顿（董云裳）分析称：“目前韩美关系多少有些紧张，确实出现了一些‘光的缝隙’”，“美韩两国之间非常不同的国内政治状况助长了两国间的分歧。”她的话流露出韩美同盟关系已不再是以往“毫无间隙”的忧虑。

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