明年贝多芬诞辰250周年，演艺界“迎接他”. November. 28, 2019 07:33. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 韩国音乐迷明年最期待的贝多芬相关演唱会是特奥多尔•库伦齐斯(47岁)指挥的管弦乐团“Music Aeterna”的来韩演出(4月7、8日)。库伦齐斯被誉为“指挥界的恶童”“经典的救赎者”，他是一位“炙手可热”的指挥家，他经过与传统指挥大师不同的路径，让世界音乐迷为之疯狂。在俄罗斯磨练指挥后，他亲自创办了管弦乐团“Music Aeterna”，以动感、新鲜的诠释，一举征服了世界音乐迷。 今年的萨尔茨堡音乐节、卢塞恩音乐节等世界主要音乐节成为让本赛季就任柏林爱乐乐团首席指挥的基里尔•佩特连科也黯然失色的“库伦齐斯游乐场”。明年的首场来韩演奏会上，第一天库伦齐斯将演奏贝多芬的第七交响曲，第二天将带来第五交响曲《命运》，届时，具有挑战性和破格性的小提琴演奏家帕特里夏•科帕奇斯卡娅将合演贝多芬小提琴协奏曲。 以贝多芬的故乡德国波恩为根据地的贝多芬交响乐团也将于6月9日在首尔艺术殿堂音乐厅举行“All贝多芬”演奏会。届时，在2017年就任音乐导演的迪克•卡夫坦的指挥下将带来《艾格蒙特序曲》和第7交响曲、以及白建宇协奏的第4钢琴协奏曲。 目前最优秀的贝多芬诠释权威者，钢琴家鲁道夫•布赫宾德将于9月23日、26日在首尔艺术殿堂音乐厅亲自指挥卢塞恩音乐节演奏，并担任独奏，带来贝多芬钢琴协奏曲全曲。由帕沃•耶尔维指挥的德意志卡默爱乐管弦乐团也将于12月17、18日在首尔艺术殿堂音乐厅以贝多芬第一交响曲和第九交响曲《合唱》，与音乐粉丝们一起给意义深远的一年画上完美的句号。 在国内交响乐团中，KBS交响乐团在首尔艺术殿堂音乐厅准备了三次“All 贝多芬”节目。5月2日将带来由雷纳德•斯莱特金指挥，帕吉尔•塞伊协演的《第三钢琴协奏曲》和第七号交响曲；8月28日则是郑明勋担任指挥、卡蒂亚•布蒂什维利协演的《第一钢琴协奏曲》和第六号交响曲《田园》；9月18日将演奏由汉斯•格拉夫指挥，艾曼纽尔•阿克斯协奏的第五钢琴协奏曲《皇帝》和第五号交响曲。 在海外舞台中，明年迎来创立100周年的世界音乐庆典的代名词萨尔茨堡音乐节准备了丰富的贝多芬节目。钢琴家伊戈尔•莱维特将于7月29日至8月16日通过八场独奏音乐会演奏贝多芬32首钢琴奏鸣曲全曲。此外，还准备了菲利浦•赫雷贝赫指挥香榭丽舍管弦乐团的《庄严弥撒》(7月25日)、里卡多•穆蒂指挥维也纳爱乐乐团的第九号交响曲《合唱》(8月15∼17日)、由哈根弦乐4重奏团演奏的弦乐4重奏13•14号(8月24日)、巴力顿-马蒂亚斯•戈尔内的贝多芬歌曲之夜(8月18日)等丰富的贝多芬节目。

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