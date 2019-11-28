日本方面与文喜相沟通，“积极考虑‘1+1+α’征用问题解决方案”. November. 28, 2019 07:33. by 黃炯?, 金志炫 constant25@donga.com,jhk85@donga.com . 在韩国决定有条件延长《韩日军事情报保护协定》后，虽然韩日之间展开了真相攻防战，但据确认，与此同时，日本方面也接连发出了对国会议长文喜相有关强制征用问题提出的“1+1+α”解决方案予以积极考虑的信号。以韩国和日本两国企业、两国国民自发捐款建立基金的所谓“文喜相倡议”为契机，预定于下个月举行的韩日首脑会谈上能否以“自上而下”的方式找到解决两国间矛盾的方法，备受关注。 据韩日外交消息人士27日透露，韩日议员联盟所属议员26日访问韩国，与文喜相共进晚餐，就“文喜相方案”表示，日本政府正在积极研究，希望按照计划推进相关法案的提出。这表明，除了韩日就决定有条件延长军情协定达成协议的背景展开心理战之外，日本也流露出了解决强制征用问题的意志。实际上，《每日新闻》专门编辑委员古贺浩也在当天的署名专栏文章中表示，“日本首相安倍晋三表示，‘如果在（法院有关征用赔偿问题的决定）强制执行之前就能够整顿法律就好了”，对文喜相的方案表示理解，并指示秘书与日本驻韩国大使馆共享有关情报。” 据悉，围绕强制征用问题，文喜相正在筹备相关法案，准备选择用“记忆”“和解”“未来”等三个关键词，向韩国及日本企业和两国国民募捐，用来向强制征用和“慰安妇”受害者提供赔偿。这一构想的内容，是如果向受害者支付安慰金，日本企业的赔偿责任将被免除。据悉，文喜相最近会见了朝野议员，就发起法案和参与捐款问题达成了共识。文喜相方面计划最快于下个月中旬以特别法的形式提出法案。对此，日本外相茂木敏充当天在接受《读卖新闻》采访时就12月的韩日首脑会谈表示：“韩日双方有必须讨论的重要课题。协调会谈是自然的事情，环境也在逐渐完善中。” 但是，部分受害者援助团体反对称，“担心日本作为加害者的道歉和责任有可能被免除”，因此他们同意与否将成为课题。据悉，部分人还在讨论将7月份解散的和解治愈财团的60亿韩元余额排除在捐款之外另行使用的方案。

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