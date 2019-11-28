孙兴慜助攻本队制胜球，热刺小组出线晋级UCL16强. November. 28, 2019 07:34. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)的进球或助攻行进仍在继续。 27日，孙兴慜在英国伦敦举行的与奥林匹亚科斯队(希腊)的2019~2020欧洲足球冠军联赛(UCL)小组赛B组第5轮比赛中，在下半场第28分钟头球一蹭助攻队友打入反超比分的一球。本场以4比2获胜的托特纳姆热刺队以3胜1平1负(积10分)的成绩，继5战全胜的拜仁慕尼黑队(德国•积15分)之后，以小组第2名的身份进入了16强。 孙兴慜在3日与埃弗顿队的英超联赛(EPL)比赛中贡献了1次助攻，在7日与贝尔格莱德红星队(塞尔维亚)的UCL小组赛第4轮比赛中攻入2球并奉献1次助攻，在10日与谢菲联队的比赛和23日与西汉姆联队的英超比赛中分别斩获一球。这是他最近5场比赛连续实现进球或助攻。本赛季各项赛事的进球或助攻数增加到了15个(EPL 4个进球 4个助攻•UCL 5个进球 2个助攻)。 何塞•穆里尼奥上任后，热刺队的攻击力逐渐复苏。和之前与西汉姆联的比赛一样，穆里尼奥在最前方派出了哈里•凯恩(26岁)，在其身后排出了孙兴慜、德利•阿里(23岁)和卢卡斯•莫拉(27岁)的三叉戟。在上半场第6分钟和第19分钟连续丢球后陷入被动，穆里尼奥在上半场第29分钟就做出了调整中场球员的强硬动作。拿下防守球员出身的中场球员埃里克•戴尔(25岁)，派上了攻击力强的埃里克森(27岁)。至此，热刺队的进攻象征“DESK(德利-阿里、埃里克森、孙兴慜、凯恩)”组合时隔许久终于再次同时出现在场上。此前阿里因伤缺阵，埃里克森则因为与俱乐部围绕转会和续约的矛盾而无法正常上场。穆里尼奥上任后，称赞阿里将成为球队的核心球员，提升了士气，还与埃里克森进行个人对话，改变了场上的气氛。当天，阿里和埃里克森表现十分出色。 随后热刺凭借上半场补时阶段阿里，下半场第5分钟凯恩的射门将比分追成2比2平。下半场第28分钟，孙兴慜头球摆渡，奥利耶凌空抽射破门。下半场第32分钟，热刺队由凯恩接埃里克森开出的任意球头球破门，彻底锁定胜局。本场比赛的两粒进球让凯恩本赛季的UCL进球数来到6个，凯恩在24场UCL比赛中攻入20球，创造了UCL 20球历史最少场次记录。此前的纪录是效力于意甲尤文图斯队的德尔•皮耶罗保持的26场比赛。 另外，慕尼黑“特级射手”罗伯特•莱万多夫斯基(31岁)在与贝尔格莱德红星队的客场比赛中，从下半场8分钟到下半场23分钟，在历史最短时间(14分31秒)内上演大四喜。此前最短时间内攻入4球的记录是由克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(34岁•尤文图斯队)保持的21分钟。

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