阿尔巴尼亚发生30年来最严重地震，欧盟国家紧急派遣救援队. November. 28, 2019 07:34. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “我现在正在和我女儿通电话。房屋倒塌了，人被困在建筑废墟内，但还活着，请尽快实施救援。” 26日，居住在位于巴尔干半岛的阿尔巴尼亚海滨城市杜勒斯的一位40多岁的市民紧急求助。据《路透社》等通讯社报道称，在1993年以来规模最大的地震发生的阿尔巴尼亚，居民亲自展开救援工作。据统计，当天凌晨3时54分左右，在首都地拉那西北34公里处发生的6.4级地震，已经造成至少23人死亡，650人受伤。位于地中海地震带的阿尔巴尼亚两个月前的9月曾发生过一次5.8级的强震。由于地震反复，支撑建筑的钢架结构减弱，此次地震造成数百栋建筑一下子倒塌。 27日，救援人员继续展开营救被困在建筑物废墟下的幸存者的工作。居民们也徒手清理了石堆。在此过程中，50多人在首都地拉那和苏马内地区获救。阿尔巴尼亚总统伊梅塔来到靠近震中受灾较重的苏马内地区，鼓励人们采取救援行动，“大家齐心协力，克服事态”。 其他欧洲国家也纷纷派出救援队支援地震救助工作。意大利、希腊、罗马尼亚、塞尔维亚等国紧急派出救援队前往救援。法国、土耳其派遣了特殊兵力。阿尔巴尼亚政府宣布27日为“哀悼日”，并降半旗致哀。希腊地震学家埃蒂米奥斯•莱卡斯在接受英国《卫报》采访时表示：“阿尔巴尼亚是一个贫穷的国家，由于建筑物老化等原因，情况更加恶劣，损失更大。有可能追加发生5.9级规模的余震。”

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