隐瞒朝鲜挑衅事件，只作出抗议的姿态……低姿态只会助长挑衅水平. November. 27, 2019 07:24. . 对于朝鲜23日在白翎岛附近的昌麟岛进行海岸炮射击演习一事，韩国国防部前天表示遗憾，称“这违反了9·19军事协议”。朝鲜在距离“北方界线”仅仅10公里远的地方进行实战射击训练，明明白白是对9·19协议的违反，但韩国政府直到两天后才表示遗憾。据说，还是通过每天两次的西海地区军事通信线路的“定期通话”表示了抗议。国防部在朝鲜发射海岸炮两天后，直到朝鲜媒体率先报道后才公开这一消息。 23日是延坪岛炮击9周年，也是《韩日军事情报保护协定》有条件延长的第二天。朝鲜一直主张废除韩日军情协定，在韩国决定延长后，举行了金正恩也现场参观的目标打击演习，以此表示不满。朝鲜在韩国-东盟特别首脑会谈开幕当天公开演习事实，也是为了扩大向东盟十国首脑宣传的效果。 朝鲜之所以不顾承诺公然进行海岸炮射击演习，是因为韩国政府对朝鲜的接连挑衅反应消极。今年5月朝鲜发射“伊斯坎德尔”级短程弹道导弹时，国防部称其为“战术诱导武器”，绝口不提“导弹”，朝鲜今年先后12次进行多种射程的中短程导弹和火箭炮射击演习，但韩国一次都没有正式抗议。文在寅总统9月在联合国大会上发表演讲时表示，“没有一次违反军事协议”，但因此次炮击演习而黯然失色。 文在寅政府本月初急急忙忙将乘坐渔船南下的两名朝鲜人遣返朝鲜等，固守着顾及朝鲜的低姿态，但朝鲜却表现出日益无视和蔑视南方的姿态。朝鲜公开了如果金正恩委员长不能来就派遣特使前来的文在寅总统亲笔书信内容，这无异于公开宣布拒绝韩国。南北关系的改善是全体国民的希冀，但在没有战略手段的情况下一味低姿态相求，威胁国民的生命和安全的挑衅烈度正在日益加剧。在韩国政府纠缠于事实上已成一纸空文的9·19协议时，安全威胁已近在咫及。

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