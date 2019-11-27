韩国-东盟“韩半岛无核化合作”共同展望. November. 27, 2019 07:25. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 在釜山举行的韩国-东盟特别首脑会议于26日闭幕。韩国和东盟十国首脑采纳了包含“以人为本的共同体”“相生繁荣的革新共同体”“和平的东亚共同体”等3大蓝图的共同联合声明。各国首脑特别强调了自由贸易的必要性。 文在寅总统当天表示：“将以韩国-东盟自由贸易为基础，走向相生繁荣的革新共同体。为使超过1100万名的韩国-东盟人员交流更加自由，决定推进签证制度简化、航空自由化等各种制度的改善。” 当天通过的共同展望和共同联合声明中也包含了韩国-东盟经济合作方案。韩国与东盟首脑就“激活区域内贸易和投资，反对一切形式的贸易保护主义”达成了共识。另外，各国首脑们表示：“韩国和东盟欢迎区域全面经济伙伴关系协议(RCEP)的达成，决定以韩国-东盟自由贸易协定(FTA)为基础守护自由贸易。” 对于包括韩半岛在内的亚洲地区的和平构筑，各国首脑也一致表示同意。文在寅总统在共同联合声明中说，“东盟决定利用东盟地区论坛(ARF)等由东盟主导的地区磋商机制，为朝鲜半岛的和平稳定展开合作，以实现半岛的完全无核化和持久和平。”当天，文在寅总统和各国首脑还举行了以韩半岛和平为主题的工作午餐会。 当天与缅甸、老挝首脑举行会谈的文在寅总统将于27日主持由湄公河流域国家缅甸、老挝、泰国、越南参加的“韩国-湄公河首脑会议”。

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