“请跟《冰雪奇缘》中的安娜公主一样,在艰难的时刻也打起精神来”. November. 27, 2019 07:25. by 李?? baltika7@donga.com. 动画片制作人(又称动画师)表示,完成作品后自己存在的理由消失的瞬间是最棒的。因为像家人一样倾注爱意的角色,即使没有动画师的帮助,也能呼吸着活下去。 26日,迪士尼《冰雪奇缘2》的韩国人动画师李贤敏(音,38岁)监管人在采访过程中一直将她负责的角色“安娜”描述为家人的一部分。她总管了《冰雪奇缘2》的数十名动画师,作为完成“安娜”角色的监管人参与其中。 “当角色本身具有生命力时,动画师们才会有成功的感觉。看到很多人爱安娜和艾莎,心里就会有种‘唉,以后要活得更好’的感觉。” 李贤敏毕业于美国加利福尼亚艺术学院(California Institute of the Arts),于2007年以实习身份进入迪士尼,连续12年以动画师的身份活动。她参与了《拳头王拉尔夫》、《冰雪奇缘1》、《疯狂动物城》等多部作品。《冰雪奇缘1》制作时展开安娜角色的初期设计工作时结缘,在《冰雪奇缘2》中,她总管了动画师设计的安娜形象,成为更具一贯性的监管人。 “安娜像第一部一样,虽然依然精神饱满、开朗,但另一方面,也让我多了几分担心和责任感。为了从多方面表现出安娜这一角色思想的深入,在分量的色彩服装、发型等上面下了很多功夫。” 如果说艾莎的超能力是制造冰雪,那么安娜所拥有的能力是什么呢?李某认为安娜拥有的“超能力”是担心和包容他人的“包容力”。 “在第一部中,如果说安娜是一个不懂事的疯丫头角色,那么这次则是一个担心守护自己心爱的人而产生矛盾的角色,更加成熟了。安娜是一个从人们身上获得力量的角色,我想告诉大家,当她一个人独处的时候,她是如何将属于自己的力量释放出来的。” 安娜如果是真人的话,也许就是这个样子吧,虽然李贤敏给人以活泼开朗的感觉,但在上大学那一年,她却经历了比任何人都支持自己走动画师之路的母亲突然因癌症而失去的磨难。 “独自一个人在陌生国度美国生活是很大的挑战。还记得安娜演唱《The Next Right Thing》的场面吧?没有一直陪伴在身边的人,要独自生活,要脚踏实地站起来,谁都有那样的瞬间。希望观众看到安娜后能打起精神来。”

