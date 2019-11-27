特朗普政府更换对朝谈判阵容，令人担心美朝谈判出现空转. November. 27, 2019 07:25. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 虽然朝鲜无视美国的无核化谈判要求，提高了对美、韩的威胁程度，但美国特朗普政府却不断更换对朝谈判阵容。以对朝鲜问题的长期经验为基础、专注于此的国务院负责官员逐渐减少，因此有人担心，在美朝谈判方面会出现空转现象。 据外交消息灵通人士25日（当地时间）透露，美国国务院对朝谈判特使马克·兰伯特将于下个月更换部门，负责新的业务。兰伯特2015年担任国务院韩国科长后，作为负责朝鲜的助理国务卿帮办代理，深度参与朝核谈判，他如果退出该领域，将由另一助理国务卿帮办艾利克斯·翁主导基础业务。30多岁的翁被归为处理朝鲜问题经验相对较短的年轻工作人员。 美国国务院对朝政策特别代表斯蒂芬·比根最近结束了任职副国务卿的人事听证会，正在等待正式任命。他的工作范围将扩大到整个国务院。如果国务卿迈克·蓬佩奥为了参加明年年初的参议员竞选而辞职，那么比根非常有可能代理国务卿一职。 在白宫方面，也有人指出，一直专注于韩半岛问题的亚洲事务高级助理麦修·波丁泽升任国家安保副助理后，没能维持对朝鲜谈判的集中度。况且，白宫关注的重点是如何应对下个月众议院对特朗普总统的弹劾表决。最近特朗普总统在竞选游说演说中或推特上很少提及朝鲜。 有分析说，美国对朝鲜公然违反南北军事协议没有做出明确反应，也反映了这种内部状况。美国国防部当天没有回答《东亚日报》记者的提问，国务院只是表示：“特朗普总统正在致力于（朝美）关系转换、持久和平、完全无核化的新加坡协议的进展。”这只是在重复朝鲜每次发射导弹或对美国进行指责时美方的原则性立场。 韩半岛专家们警告说，朝鲜有可能破坏更多的协议，并要求加强对朝施压。前韩美联合司令官文森特·布鲁克斯在“美国之音”节目中表示：“海岸炮射击训练暗示，朝鲜今后可能会打破更多的协议”，“最近中断的联合军演应该尽早重启。”兰德研究所研究员布鲁斯·贝内特表示：“美国不能屈服于朝鲜的军事威胁，要增加对朝遏制力。”

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