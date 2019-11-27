郑义宣的现代汽车开始攻略日企掌握的东南亚市场. November. 27, 2019 07:25. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车将投资约1.8万亿韩元，在印度尼西亚建设年产量达25万辆的整车工厂。在中国销售持续低迷的情况下，现代汽车试图将日本掌控的东南亚市场作为新一代战略据点，寻找突破口。 也有评价称，从去年9月开始总管集团经营的现代汽车集团首席副会长郑义宣(音)完成了在现代汽车全球生产据点(基地)中空出的最后一块拼图。印尼工厂竣工后，现代汽车将和起亚汽车一起具备每年在全世界生产957万辆汽车的能力。 现代汽车26日表示，在现代汽车蔚山工厂，印度尼西亚总统佐科-维多多(Joko Widodo)和郑首席副会长等参加了当天的活动，并与印度尼西亚政府签订了建设当地工厂的投资协议。计划到2030年投资约15.5亿美元(约1.8万亿韩元)，在印度尼西亚首都雅加达以东约40公里的勿加泗市德尔塔马斯工业园区建立整车工厂。工厂将于下月动工，到2021年底将年产15万辆汽车，并计划今后扩大至年产25万辆的规模。 在拥有2.7亿人口的印度尼西亚，去年共售出了约115万辆汽车。经济也在5%的年增长率中稳步增长。包括印度尼西亚在内，位于越南、泰国、马来西亚、菲律宾等东南亚的东盟10个国家的汽车市场从2017年的约316万辆到2026年将增长至约450万辆。 东盟地区因各国高达5~80%的整车关税壁垒和各种非关税壁垒，一直被分类为没有当地生产基地就很难攻占的市场。现代汽车在2017年新设了攻占东盟市场的专门组织，经过3年的市场调查后决定进行此次投资。其判断认为，在全球汽车销售进入低增长态势的情况下，如果不开拓东盟新市场，将很难确保未来的持续增长动力。 现代汽车如果利用印尼工厂，也可以进军东盟市场。因为根据东盟自由贸易协议(AFTA)，零件当地化比重达到40%以上时，在东盟地区内出口整车时可以享受零关税优惠。现代汽车正在讨论将印度尼西亚工厂生产的整车出口到东盟地区、澳大利亚和中东的方案。 不过，日系汽车品牌占有印尼市场98%的份额，这给现代汽车带来了压力。现代汽车相关人士表示：“日本壁垒高，牵制多，现代汽车计划发挥自身价格和品质等优势，攻占市场。”现代汽车计划将小型运动型多功能车(SUV)和小型多功能车(MPV)作为东盟战略车型。 汽车业界正在关注此次决定是试图突破中国市场低迷局面的郑首席副会长的杀手锏这一面。现代•起亚汽车2016年在中国的销量超过了179万辆，但以发生萨德事态的2017年为起点，销量剧减，今年可能只有100万辆左右。汽车业界相关人士表示：“内需经济整体低迷的中国市场很难在短期内出现大的反弹，因此现代汽车不得不进军东盟市场。” 专家们认为，成功在全球建立生产基地的现代•起亚汽车填补了全球主要市场剩余的“空白”。韩国汽车产业协会理事金俊圭(音)分析称，“预计正在茁壮成长的东盟地区今后在全球汽车市场上将占据20%左右的份额。这是在唯一没有生产基地的东南亚地区与日本品牌不避交锋，展开对决的战略决定。”

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