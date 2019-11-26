日本也应该表现出放宽出口限制的诚意. November. 26, 2019 07:45. . 在韩国政府22日决定暂缓使用终止《韩日军事情报保护协定》的筹码后，韩日两国之间围绕磋商内容展开了真相攻防战。也许是因为军情协定的争论已经过了一大关，两国政府可以各自考虑到本国舆论，提出有利的主张。但哪怕是考虑到后续的磋商，也应该调整其内容和力度。 如果两国不想再次使情况恶化，就应放弃抓住话柄式的攻防战，守护好好不容易得来的对话火种。韩日矛盾从去年10月大法院做出的强征判决开始，到7月日本的突然出口限制和“白色清单”除名措施，再到8月韩国政府通报终止军情协定，一直像线团一样纠缠不清。如果想解决问题，应该反次序解决问题。 韩国政府使用终结军情协定的筹码，虽然具有强烈的对抗日本出口限制措施的性质，但此次不仅叫停了终止军情协定的措施，还停止了向世界贸易组织的起诉，为日本打开了撤回出口管制的机会。现在轮到日本政府表现出诚心和诚意了。只有这个问题走上解决的轨道，才能找到有关韩国大法院强制动员赔偿判决的政治解决方案。 关于两国之间最大的障碍——征用赔偿问题，韩国国会议长文喜相提出的“1+1+α”方案，即由韩国和日本企业、两国国民自发捐款设立基金的方案，在日本也倍受关注。日本的道歉和受害者的同意等需要克服的难关很多，但韩日两国政府、政界、企业和受害者等所有国民的共识是必须解决的课题。 两国此次经历的历史矛盾演变成经济矛盾，再次升级为安保矛盾，陷入恶性循环。即使是为了不重蹈覆辙，也要培养两国政府间的危机管理能力。为此，无论是韩国还是日本，执政者比起眼前的人气，更应该追求关注国家未来的外交，也需要舆论和国民对这种姿态给予掌声。自不待言，在一般性的信息韩日完全实时共享的现实中，当局者们的每一句发言都要慎之又慎。

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