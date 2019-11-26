光海君的感叹. November. 26, 2019 07:45. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 光海君在历史上是评价波澜起伏的国王。过去，他被认为是杀害兄弟、赶走母亲（仁穆大妃）的悖伦儿和低能儿。后来，又有人评价说，即使他不懂内政，也应该承认他在外交上的贡献。也就是说，在明清交替时期，他准确把握国际形势，在明与后金之间实行“两条腿外交”，实行极端的拜金政策，避免了造成仁祖时期丁卯、丙子胡乱的悲剧。 这一中立外交的代表性事件就是“萨尔浒战役”中朝鲜军的双重行动。后金攻明朝，明准备大举讨伐。当时，明朝以壬辰倭乱时曾出兵帮助的名分要求朝鲜派兵。朝鲜无法拒绝明朝的要求，派出了超过万人的军队，但是光海君给姜弘立发去密旨，与后金内通，告知了朝明联军的前进方向，并在战斗发生之后不战而降。虽然实录中也有证明这一事实的记录，但密旨降伏之说原本不是为了赞扬光海君的中立外交，而是为了驱逐光海君的名分而散布。也就是说，对仁穆大妃的废位和对明朝的背叛都是违反三纲五伦的悖伦行为。一名史官写道：如此行事，国家没有灭亡，真乃奇迹。 还不仅仅如此，实录中也详细记录了光海军担心派兵的内容和担心明朝军队肯定会失败的发言。得益于此，后世学者们才得以正确了解光海君的外交政策。但学界普遍认为，密旨降伏之说并非事实。所谓的中立外交也不恰当。当两个大国提出相反的要求时，中立外交是否可能？如听从一方之言，会受到另一方记恨，如拒绝两方，会受到两方相逼。如作出既能坚持正义、又对我们有利的选择，就再好不过了。但问题是，对弱小国家来说，其选择受到限制。萨尔浒的噩耗传来后，光海君如此感叹。“高尚的话对经营国家有什么帮助？”

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