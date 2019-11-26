LPGA巡回赛收官，高真荣达成奖金王、最低平均杆数、年终第一的全冠王. November. 26, 2019 07:46. by 安勇植=高尔夫专门记者 ysahn@donga.com. 高真荣(24岁)平定了世界女子高尔夫球坛。 25日，美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛最后一轮CME集团巡回锦标赛最后一轮比赛—第4轮比赛在美国佛罗里达州那不勒斯的迪伯伦GC(72杆)举行。 以并列第11位(低于标准杆11杆共277杆)的成绩结束本次比赛的世界排名第1位的高真荣，已确定夺取奖金王(277.3894万美元•约32.6亿韩元)，并占据赛季最低平均杆数第1位(69.06杆)。至此，包括年度最佳球员、安妮卡大满贯奖在内，她在本赛季的主要个人冠军头衔中都夺得了冠军，实现全冠王。 韩国选手夺得奖金王是继2009年的申智爱、2010年的崔罗莲、2012年和2013年的朴仁妃、2017年的朴城炫之后的第6次。最低平均杆数第一位则是继2003年的朴世莉、2004年的朴祉垠、2010年的崔罗莲、2012年和2015年的朴仁妃、2016年的田仁智之后的第7次。 高真荣是第一个包揽奖金王、年度最佳球员、最低平均杆数第一名的韩国球员。她也成为继2007年和2008年的奥查娅(墨西哥)、2011年的曾雅妮(台湾)、2018年的阿瑞雅•珠塔努甘(泰国)之后，历史上第四名实现该成就的球员。 高真荣在此次大赛上因脚腕疼痛而未能达到正常状态，但没有被奖金排名第二位的金世煐(275.3099万美元)和最低平均杆数排名第二位的金孝周(69.40杆)逆转。韩国选手赢得奖金王是继2017年的朴城炫(26岁)之后时隔2年，薇尔奖(最低平均杆数奖)则是继2016年的田仁智(25岁)之后时隔3年。 高真荣发表感言称，“推杆发挥不佳的今天最后一轮比赛虽然有些遗憾，但赛季结束了，所以心情比较轻松。度过了职业生涯最棒的赛季，但是从现在开始，将以重新出发的姿态在明年展现更好的面貌。” 去年新人王高真荣将“黄金猪年”的2019年变成了自己的一年。在今年取得的4胜中，有2胜是大满贯赛事冠军(ANA全日空锦标赛、依云锦标赛)。今年8月，她连续114个洞没有吞下柏忌，打破了“高尔夫皇帝”泰格•伍兹(美国)连续110个洞的无柏忌纪录。 高真荣计划，从29日开始参加在庆北庆州举行的朴仁妃邀请赛后，休息一个月左右，然后投入到备战2020赛季的冬季训练中。 另外，随着金世煐在本次大赛中夺冠，韩国女子军团也获得了追平了历代最多冠军，15胜(2015年和2017年)。这相当于今年LPGA巡回赛32场比赛的一半。美国队以6胜排名第二，澳大利亚队和日本队各以3胜紧随其后。 LPGA巡回赛新赛季将于2020年1月16日在美国佛罗里达州布埃纳维斯塔湖四季高尔夫运动俱乐部拉开帷幕，届时将以钻石度假村冠军杯的淘汰赛开始2020赛季。

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