SKT社长朴正浩：“整个亚洲应该成为制作全球内容资源的‘一个团队’”. November. 26, 2019 07:46. by 黄泰浩记者•林熙允记者 taeho@donga.com,imi@donga.com. “整个亚洲应该成为制作全球内容资源的一个团队。” SK电讯公司社长朴正浩25日在釜山海云台区BEXCO(釜山会展中心)举行的“韩国-东盟特别峰会 文化革新论坛”上作为发表者表示：“韩流以亚洲的文化力量为基础。如果全亚洲齐心协力，就可以实现超越地域局限的‘亚洲机芯’”，并说了上述这番话。 作为韩国-东盟特别峰会附加活动的文化革新论坛，朴社长和Netflix首席执行官(CEO)里德•海斯廷斯、Bighit娱乐公司CEO房时爀、总部位于台湾的全球娱乐公司AIMI的CEO布莱恩•查等作为演讲者进行了发言。包括文在寅总统在内的各国首脑也参加了论坛。 特别是SKT在韩国市场推出在线视频服务(OTT)“Wavve”，发该市场全球最强者Netflix发出了挑战书，站在同一舞台上的两位CEO的发言受到了很大关注。 朴社长在会上提出了“TEAM(Tech-driven Entertainment for Asian Movement)”项目。意思是以技术创新力量为基础，共同打造全亚洲同步的资讯联合团队。他建议，为了实现TEAM项目，应设立“亚洲资讯工作室”，支持资本投资和技术合作，制作力量的交流和培养等。 朴社长还提出了将“Wavve”打造成全亚洲合作的媒体平台的构想。“整个亚洲有250多个OTT，如果各自分开，就很难制作出包含亚洲价值的全球大制作内容。让我们以Wavve为中心，齐心协力。” 在朴社长之前负责发表的海斯廷斯CEO表示：“Netflix原创系列《Kingdom》不仅在亚洲，在欧洲、北美、南美等地区也大受欢迎。将与包括韩国在内的亚洲内容资源制作者扩大合作。” 他说：“Netflix在以韩国为首的亚洲地区开始提供服务3年后，仅在亚洲地区就投资了超过180个原创内容。在韩国、印度、越南、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、泰国等地举办了共享与特殊效果和拍摄、剧本执笔及作品流通等相关经验技术的研讨会。”据海斯廷斯CEO透露，Netflix与超过8000名的当地演员、制作团队一起，在韩国19个城市和曼谷、清迈等东南亚12个城市进行了原创内容拍摄。 创造“防弹少年团”神话的房时爀代表以通过电影《波西米亚狂想曲》成为话题的1985年全球慈善演唱会《Live Aid》的故事打开了话匣子。“如果说Live Aid证明了人造卫星直播技术的存在价值，那么防弹少年团则证明了YouTube技术的存在价值和影响力”。他强调说，“虽然说是第四次产业革命时代，但我们所享有的并不是技术本身，而是利用技术制作出来的优秀文化产品。向能够证明新技术存在价值的优秀文化产品制造者进行投资才是东盟发展的动力。”

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