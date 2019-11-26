金正恩碾碎9·19协议，下令在西部海域边境地区“开炮”. November. 26, 2019 07:46. by 黄仁瓒记者、军事记者尹相虎 hic@donga.com、ysh@donga.com. 在韩国-东盟特别首脑会议开幕的25日，朝鲜公布消息称，根据国务委员会委员长金正恩的指示，在西部海域边境地区岛屿进行了海岸炮射击。韩国国防部表示：“对西部海域缓冲区一带的海岸炮射击训练相关事项感到遗憾”，“（此次射击违反了去年韩朝签署的）9·19军事协议。”这是去年平壤韩朝首脑会谈上签署相关协议后，韩国政府首次批评朝鲜的挑衅行为违反了9·19军事协议。 朝鲜中央通讯社25日上午6时17分报道了金正恩视察黄海道南端昌麟岛部队的消息。报道称：“（金正恩）为正在执行战斗值班任务的海岸炮中队2炮设定了目标，并指示进行一次射击。”报道还说：“军人们毫无保留地展示了平时训练和锤练就的炮击技术，献上了巨大的喜悦。”韩国军方认为，朝鲜发射了76毫米或122毫米的海岸炮。金正恩表示，“战斗准备就是爱国”，“要在任意时刻做好战斗任务准备”等，强调了实战态势。 朝鲜进行射击的昌麟岛位于黄海道南端、白翎岛的东南方向，距离西部海域“北方限制线”不过10多公里，属于被设为9·19军事协议的“海上缓冲区”（禁止敌对行为区域）。去年9月在平壤举行的韩朝首脑会谈上达成协议的《9·19南北军事协议》第一条第二项规定，在南北边境地区“停止炮击和海上机动训练，采取给海岸炮和舰炮炮口加盖并关闭炮口的措施”。韩国军方当局认为，虽然朝鲜没有公布金正日的具体视察日期，但延坪岛炮击挑衅9周年（11月23日）两天后就有报道，所以应该是23日前后。 朝鲜在文在寅总统就任后在韩国举行的最大型国际活动——韩国-东盟特别首脑会议开幕当天公布这次挑衅，可能是想在朝美无核化拉锯战之前再次引起国际社会的关注，进一步对韩国施加压力。有分析认为，不能排除朝鲜在边境地区再次进行挑衅的可能性。峨山政策研究院安保统一中心负责人申范哲（音译）表示：“朝鲜的如意算盘是在今年内在无核化问题上得到美国的让步，因此有可能进一步向韩国施压。”

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