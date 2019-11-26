BTS勇夺全美音乐大奖三冠王. November. 26, 2019 07:46. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 来自韩国的世界级偶像男团防弹少年团(BTS•照片)在美国“全美音乐大奖(AMA)”上获得了3冠王。 BTS于24日(当地时间)在美国加利福尼亚洛杉矶微软剧院举行的“2019全美音乐大奖”上获得了“最受欢迎流行/摇滚团体(Favorite Pop/Rock Band/Duo/Group)”和“最佳巡演奖(Tour of the Year)”、“最受欢迎社群艺人(Favorite Social Artist)”等3个部门的大奖。 BTS在去年同一颁奖典礼上也获得了给在社交网络服务(SNS)上具有很大影响力的音乐人颁发的“最受欢迎社群艺人”奖。与去年新设的该奖项不同，今年在AMA的主要部门获奖意义显得更为重大。特别是“最受欢迎流行/摇滚团体”部门自1974年开始颁奖以来，这是非英语圈艺人首次获奖。全美音乐大奖与Billboard音乐大奖、格莱美音乐奖一起被选为美国三大音乐颁奖典礼。 当天因日程问题没有出席颁奖典礼的BTS通过视频代替了获奖感言。队长RM说：“BTS组合活动了6年半，很多梦想都变成了现实。让这一切成为可能的是Army(BTS粉丝俱乐部)的各位。” 之前BTS在5月的Billboard音乐大奖上也获得了“最受欢迎流行/摇滚团体”和“最受欢迎社群艺人”两个奖项。

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