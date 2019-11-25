穆里尼奥热刺时代“特殊的一个”是孙兴慜. November. 25, 2019 08:11. by 李元洪 bluesky@donga.com. 何塞•穆里尼奥(56岁•照片)的“特殊的一个”是孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)。 23日，孙兴慜在英国伦敦举行的英超联赛(EPL)与西汉姆联队的客场比赛中，以1粒进球和1次助攻帮助球队以3比2获胜。 被称为“特殊的一个”(特别的存在)的名帅穆里尼奥执掌热刺队的教鞭，在首次率队出征的当天比赛中，孙兴慜的表现尤为突出。穆里尼奥本场比赛排出了4-2-3-1阵型，在突前前锋位置上上安排了哈里•凯恩(26岁)，其身后是孙兴慜和德利•阿里(23岁)、卢卡斯•莫拉(27岁)的三叉戟。 上半场第36分钟，孙兴慜接到阿里的渗透传球，从左路突破后一记大力左脚劲射，皮球窜入对方球队左下角。这是他本赛季联赛的第4粒入球，也是各项赛事攻入的第9粒入球。包括欧足联冠军联赛(UCL)比赛在内，这是他连续3场比赛斩获进球。上半场第43分钟，孙兴慜在左路长途奔袭40米左右，随后在禁区前一脚传球找到了迅速插入对方禁区的莫拉，后者为球队攻入第二球。 穆里尼奥代替了5年来带领热刺队的毛里西奥•波切蒂诺教练，在孙兴慜攻入第一球后，连续挥拳庆祝。穆里尼奥赛后说：“我试图让球员感到舒服。 我想让凯恩、阿里、孙兴慜等人起到最符合他们能力的作用。”当天穆里尼奥评价说，球员们没有拘泥于build-up(从后场组织层层推进)过程，而是大胆地利用了长距离渗透传球，因此整场比赛看起里十分简洁流畅。 结束穆里尼奥执教的首场比赛的孙兴慜表示，“在全新的环境下，球员们凭借着出色的竞技状态赢下客场胜利，心情因此变得轻松不少，自信心也得到了提升。穆里尼奥上任后没有什么太大的变化。共事的五年半时间里，我在波切蒂诺的指导下学到了很多东西，没能够当面向他表达感谢，我感到有些抱歉。”另外，孙兴慜还补充说：“在波切蒂诺教练手下，我曾努力进行后方build-up踢法，但现在我必须适应新的体系。”对于穆里尼奥对自己的表扬，他表示：“我认为这些东西并不太重要。重要的是我怎么做。主教练从他执教的第一场比赛信任我，所以让我上场。我在场上的时候，总想尽力做到最好帮助队友，也正因为如此，才能帮助球队赢得胜利。” 托特纳姆热刺队凭借当天的胜利结束了英超客场12场比赛无胜绩的尴尬记录。托特纳姆热刺队上一次在客场获胜还要追溯至上赛季1月与富勒姆队的比赛，时隔10个月之久。本场过后热刺队以4胜5平4负(积17分)的成绩攀升至积分榜第9名。赛后whoscored网站给孙兴慜打出了两队所有上场球员的最高分8.5分。英国广播公司(BBC)将孙兴慜选为本场比赛最佳球员(MOM)。 9、10月份连续获得“热刺队本月最佳球员奖”的孙兴慜表达了对球迷的感谢之情，“托球迷的福，我才能站在这里。对我来说，他们几乎是全部。”

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