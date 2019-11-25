阿米蒂奇和维克多·车：“韩美信任已经受损”. November. 25, 2019 08:11. by 常驻华盛顿记者 李贞恩 lightee@donga.com. 有人担心，尽管韩国做出了有条件延长《韩日军事情报保护协定》的决定，但韩美之间的信赖已经受损，韩美同盟也受到了严重的伤害。 美国前副国务卿理查德·阿米蒂奇和战略国际问题研究所韩国问题首席研究员维克多·车23日（当地时间）在《华盛顿邮报》上投稿发表题为《持续66年的韩美同盟陷入了深深的困境》的文章批评称，“韩国把宝贵的协定当作杠杆，强迫美国介入韩国与日本之间经济、历史问题上的争端”，“这是滥用同盟的行为。” 文章还指出：“韩国要中断情报合作的威胁不仅降低了韩美日应对朝鲜核和导弹试射的能力，还表明韩国的安全利益与美日的安全利益可以出现潜在的分离。”两人在乔治·W·布什政府时期分别担任过副国务卿和白宫国家安全委员会亚洲事务助理。 两人对韩国似乎偏向中国的举动表现出了强烈的警戒心，指出中国正在成为恶化的韩美关系的重要变数。文章指出，尽管中国对萨德进行了报复，但韩国仍然想参与中国主导的多边贸易协定——区域全面经济伙伴协定（RCEP），在美中贸易战中也表现出似乎倾向于中国的态度。他们指出：“韩国不会支持美国旨在牵制中国的印度太平洋战略”，“韩国手机运营商对美国要求停止使用中国最大通信设备企业华为手机的要求感到厌烦。” 文章指出，美国总统特朗普要求韩国大幅增加防卫费分摊额是导致韩美关系摩擦加剧的另一个因素。文章分析称，在防卫费分摊磋商中，美国磋商团队离开磋商场，这是公开承认同盟裂痕的罕见事例，而且韩国大学生在美国大使官邸翻墙事件也是韩国人流露愤怒的结果。

한국어