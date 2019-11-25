GSOMIA决定日，美国出动B-52轰炸机巡视东海. November. 25, 2019 08:12. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 22日，因韩日间最后戏剧性地达成协议，决定有条件地延长《韩日军事情报保护协定》(GSOMIA)，美国空军的B-52战略轰炸机在韩半岛和日本附近飞行。B-52轰炸机在韩半岛附近巡视是自上月25日以来的第一次。 24日，据军用飞机追踪网站《Aircraft Spots》显示，22日晚美军1架B-52轰炸机从关岛安德森基地起飞，经由大韩海峡进入东海上空。之后，沿着韩日两国防空识别区(ADIZ)的分界线和日本列岛北上到津轻海峡后，去往太平洋，回到了关岛基地。日本航空自卫队的F-15战斗机编队和驻日美国空军的一架KC-135空中加油机也一同飞行。军队内外分析认为，这是针对最近提出“年末时限”，拒绝朝美无核化协商，提高对美施压力度的朝鲜发出的警告。军方消息人士表示：“美国认为朝鲜最近的恐吓是为了在年末果断进行‘大型挑衅’而积累借口。此次出动架B-52轰炸机是向朝鲜发出不要轻易向韩半岛附近发射最让人害怕的战略武器的信息。”同时，为了掌握元山和新浦一带的潜射弹道导弹(SLBM)的发射征兆和新型潜艇建造动向，此举可能也隐含侦察的目的。 也有人认为，这是对中国和俄罗斯的武力示威。这表明，尽管面临《韩日军事情报保护协定》危机，但韩日、美日、韩美日三国安保合作依然牢固，不会坐视中俄军用飞机擅自进入韩日防空识别区等可能会让地区紧张局势升级的行为不管。

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