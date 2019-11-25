韩国将向东盟输出“智慧城市”相关经验技术. November. 25, 2019 08:12. by 釜山=韩尚俊记者，李赛森记者 alwaysj@donga.comiamsam@donga.com. 24日，文在寅总统和泰国总理巴育、越南总理阮春福等出席了在釜山江西区举行的“釜山Eco-Delta智能城市国家示范城市”开工仪式。参加25日开始的韩国-东盟首脑会议的首脑们之所以参加智慧城市开工仪式，是因为东盟各国对城市基础设施建设非常关注。文在寅也表示，希望釜山Eco-Delta智能城市能够成为以城市为基础，与东盟进行多种合作的新平台。 国土交通部和韩国水资源公社当天举行开工仪式的釜山Eco-Delta智能城市是进入釜山江西区洛东江河口三角洲(三水里地区)的水边城市。该建筑规模约2.8平方公里(居住8500人)，相当于汝矣岛的面积。“智慧城市国家示范城市”是指，从企划阶段开始就在新建的新城市引入网络、物联网(IoT)传感器等智能基础设施和革新技术，去年1月釜山和世宗曾被指定为示范城市。 特别是，釜山智能城市把重点放在了水管理和利用机器人的服务上。机器人将投入到设施检查、停车管制、街头巡逻等公共服务中。另外，在水资源管理方面，将引进新一代分散型供水技术，即在市中心的大厦型净水厂处理区域内处理雨水等后直接供应给市民。 韩国政府计划以此次开工仪式为契机，向东盟国家出口韩国的智能城市相关技术和营造经验。2017年，东盟地区的城市化率从20世纪60年代的18%提高到48%，随着城市化的急速发展，东盟对智慧城市表现出极大的兴趣。 据此，青瓦台正在韩国-东盟特别首脑会议期间接连准备韩国-东盟智能城市相关部长会议、智能城市博览会、智能城市国际会议等。另外，25日韩国住宅土地公社(LH)将与马来西亚沙巴州政府签署旨在建立哥打基纳巴卢智慧城市项目基本构想的谅解备忘录(MOU)。文在寅总统当天也亲自带领泰国总理巴育、越南总理阮春福、老挝总理通伦等人，开始宣传韩国智慧城市技术。 国土部表示，“预计与智能城市相关的市场到2023年将增长到6172亿美元(约692万亿韩元)的规模，亚洲•太平洋地区将成为中心。在特别峰会期间，将通过多样的智能城市相关活动为进军东盟奠定基础。”

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