韓日下個月的首腦會談，要放棄幼稚的“國內政治”，發揮真正的政治力. November. 25, 2019 08:12. . 韓日外長23日在名古屋舉行會晤，就以下月底在中國舉行的韓中日首腦會談為契機推進韓日首腦會談達成壹致意見，並決定為促成會談而進行協調。兩國間的正式首腦會談自去年9月以後已經壹年多沒有舉行，如果下個月舉行會談，將成為解決韓日矛盾的重要契機。 在距離《韓日軍事情報保護協定》終止僅剩6小時的情況下，韓日間達成停戰協議，是為了給外交磋商爭取了時間。這也是以“必須阻止韓日關系走向破裂”的共識為基礎，雙方都找到了退路的結果。既然如此，強調自尊心說誰勝誰讓步是毫無意義的。盡管如此，韓日之間仍然傳出刺激對方的言辭。 青瓦臺強調，是因為日本率先流露出重新考慮出口限制措施的意向，而日本方面表示，是因為韓國表示出向世界貿易組織提起訴訟程序中斷的意向。尤其是，據稱，安倍晉三首相還對身邊人士說，“日本沒有做出任何讓步”，是韓國屈服於美國的壓力。雙方警告稱，隨時會回到矛盾局面。很難保證下個月的首腦會談能否順利舉行。 這種幼稚的心理戰是因為兩國政府被國內輿論，特別是考慮到支持層的國內政治所束縛。也就是說，國家間的外交已成為國內政治的俘虜。更何況，兩國之間的歷史問題是法律上無法輕易解決的問題。殖民統治的非法性和不完整的韓日協定，是賠償還是補償等法律爭議只能持續不斷。但韓日關系的現實，是政界人士反而在給這種爭議火上澆油。 不久前，就韓日之間強制征用的解決方法，國會議長文喜相提出的“1+1+α”方案，即由韓國和日本企業再加上兩國國民自發捐款成立基金的方案正在討論之中。如果沒有政府和政界、乃至企業和受害者等國民的共識，這壹解決方法是無法實現的。日本的情況也是如此。更何況，根據大法院的判決，日本企業在韓國資產被出售的執行時期臨近，因此尋找解決方法的時間並不充裕。 韓日兩國不能因為眼前的政治欲望而錯過實現國家和解的寶貴機會。國家領導人和政治家們雖然不能超然於輿論，但是也不能辜負將輿論聚集在壹起的責任。那將是對歷史的犯罪。懸崖邊外交壹次就足夠了。現在需要的是真正卓越的政治能力（statesmanship）。

한국어