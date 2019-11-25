依靠诡辩加逻辑的美国参谋们，“特朗普同盟观”成为现实. November. 25, 2019 08:12. by 常驻华盛顿记者 李贞恩 lightee@donga.com. 20日（当地时间），美国副国务卿被提名人史蒂芬·比根的人事听证会在美国参议院外交委员会举行。从一开始，有关特朗普总统弹劾调查的提问就如连珠炮般涌来。在国务院拒绝提供资料、与议会发生冲突、有关人员纷纷被传唤作证的情况下，委员们对国务院“二把手”候选人的应对方向提出了严厉的质疑。 比根的答复令人印象深刻。在3个小时的听证会中，听证会一直围绕弹劾和主要外交安保政策展开，他老到地回应各种尖锐的提问。他明确表示，“不会逃避判断”，对敏感内容也毫不避讳。朝野委员在委任意见中纷纷表示“同意其答辩内容”“是有洞察力的解释”。 这样的他在回答有关韩国的防卫费分摊额的提问时提到“免费搭车”，不免让人感到意外。华盛顿智囊团和议会人士难道不是一直都在说韩国不是免费搭车者吗？更何况，比根作为国务院对朝政策特别代表无数次往返韩国，积极会见了韩国的政官界人士。他不可能不知道韩国在军事领域的贡献度。一直关注听证会的韩国外交官们不由得感叹地说：“比根，连你也……”。 比根次日向访问华盛顿的韩国朝野三党院内代表们强调了“重新设定”同盟关系的必要性。他还使用了恢复元气、焕发青春（rejuvenate）等词语。他一再强调，这不是单纯的金钱问题，而是美国在改变全球同盟结构过程中势在必行。 特朗普要求增加无底洞似的5倍，真是荒唐。但是，如果这些要求被精明能干的参谋们穿上理论的衣服，事情就变得不同了。比根这样的高级官员也会支持。参谋们最终只能执行队长的指示。即使他们想以反对的立场说服总统，最终的决定权还是掌握在特朗普总统手中，这也是不争的事实。人们清楚地看到，只要他下令，对朝制裁就会被取消，国防部发言人公开表示“正在按预定计划进行”的韩美联合空中演习也将在半个月后被中断。 就在今年年初，美国国防部负责人还摆手称，“我们是多么紧密的同盟，何谈韩美之间的裂痕呢？”不再和记者谈论这个问题。现在已经不会悄悄地说，“不要担心，特朗普总统的想法与美国的政策并不完全一致”。也许是因为他也经历了多次实务意见或政策方向瞬间被推翻的事情。 “特朗普式同盟观”不是用价值而是用金钱来衡量同盟，现在它已经超越了推特和游说现场的修辞，变成了实际的政策。正如从驻叙利亚美军撤军中看到的一样，不知道从执政初期起就在考虑裁减驻韩美军的特朗普总统会怎样出手。不仅是外交安保领域，在经济、情报共享等其他领域，也有可能出现从未有过的冲突。目前在华盛顿，同盟间共同的价值和神的说法，听起来太天真了。

한국어