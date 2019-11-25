金焕基作品《宇宙》以132亿韩元成交，创韩国美术品拍卖价最高纪录. November. 25, 2019 08:12. by 金民 kimmin@donga.com. 韩国抽象美术作家金焕基(1913~1974年)的作品《宇宙(Universe 5-IV-71 #200)》(照片)创下了韩国美术品(艺术品)拍卖价的最高纪录。在香港会展中心(HKCEC)23日举行的佳士得香港拍卖会上，《宇宙》以约131.8750亿韩元(8800万港元)成交。包括购买手续费在内的价格约为153.4930亿韩元，以成交价为准，韩国美术品在拍卖会上超过100亿韩元尚属首次。 当日，作为“20世纪&当代美术”晚会拍卖亮点作品之一，参展的《宇宙》以约60亿韩元(4000万港元)起拍。据佳士得韩国方面透露，在10多分钟的时间里，通过现场投标和电话投标，共进行了33次激烈的竞争。最终中标者是未透露身份的电话投标人。 《宇宙》由蓝色帆布整版点画构成，创作于1971年，由两幅长宽尺寸为127×254厘米的画作组成。金焕基晚年完成的该作品被评价为是想要表现自然本质的他的艺术思想和美学的集成体。作家的支持者，也是他的主治医生的医学博士金马泰(91岁)夫妇于1971年购买并收藏了近50年。这是该作品首次参与竞拍。 之前的最高价是金焕基1972年画的红色整版点画《3-II-72 #220》去年5月在首尔拍卖行香港拍卖会上拍出的约85.3亿韩元(6200万港元)。韩国美术品拍卖最高价前10位中，除了李仲燮的《牛》(第9位)之外，其余都是金焕基的作品。

한국어