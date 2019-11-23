“90年出生的同龄人FA”安致弘和吴智焕的去留. November. 23, 2019 07:31. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 曾是“高中棒球黄金一代”核心的1990年出生的同龄人安致弘(KIA)和吴智焕(LG)明年会穿什么样的队服呢？ 最近双双获得自由签约选手(FA)资格的两人在高中时期与李学周、金相洙(以上三星)、许京民(斗山)一起被称为“90年出生的5大内野手”。除了挑战美国职业棒球大联盟的李学周之外，其他4名选手在2008年加拿大埃德蒙顿举行的世界青少年棒球锦标赛上带领韩国队第五次夺冠。 11年后的今天，安致弘和吴智焕已经成为代表KBO联赛的“中心线内野手”(2垒手，游击手)。他俩才29岁，很年轻，而且两人都没有大的伤病史。未来一段时间预计他们依然可以保持目前的技战术水平，这引起了各俱乐部的很大关注。 KIA队的主力二垒手安致弘的总击球率在历届二垒手中排名第4(0.300)，长打力排名第3(0.441)，击球能力非常突出。今年也保持了三成的击球率(0.315)，证明了他作为“攻击型二垒手”的能力。 LG队的主力游击手吴智焕今年的击球率为0.252，虽然与去年(0.278)相比有所放缓，但其防守能力依然被评为联盟最高水平。今年吴智焕消化了游击手中第二多的局数(1101局)，并实现了游击手中第三高的防守率(0.981)。虽然今年他只取得9个本垒打的成绩，但是可以期待两位数本垒打的长打力也是优点。2016年，在以规模较大的蚕室球场为主场的游击手中，他首次击出了20个本垒打。吴智焕的总替补选手胜利贡献度(WAR)为34.47，在历届游击手中排名第5。这意味着，与替补球员相比，他多拿了34场胜利。 两位选手都具有作为特许经销权明星的象征意义，因此所属球队KIA和LG队必将牢牢抓住他们。不过，对于内野实力较弱的球队来说，这两位选手无疑是一笔不可错过的珍稀资源，因此他们完全有可能转会到其他球队。 据悉，虽然安致弘与KIA进行了数次谈判，但双方分歧颇大。如果是1年前，肯定会出现100亿韩元以上的大型签约合同，但是受更换的官方用球的影响，2017年21个、2018年达到23个的本垒打数，今年只有5个，长打力和得点圈击球率较低，这似乎绊住了他的脚步。 吴智焕也与LG队见过3次面，但还没有达成协议。虽然球队提出了4年合同，但是吴智焕方面希望签订6年长期合同。

한국어