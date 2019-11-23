检察机关特别调查团就“世越”号事件对海警十多处进行搜查. November. 23, 2019 07:31. by 金正勋记者 hun@donga.com. 大检察厅下属的“‘世越’号惨案特别调查团”22日对海洋警察厅和西海地方海洋警察厅等10多处同时进行了扣押搜查。这是特调团正式成立11天后，为重新调查“世越”号事故相关的各种疑惑而进行的首次强制调查。 特调团（团长：安山检察支厅长任宽赫）从当天上午10点起，向仁川海洋警察厅和全南木浦的西海地方海洋警察厅以及木浦、莞岛、丽水警察署派遣了检察官和搜查官，展开了扣押搜查。据悉，特调团在海洋警察厅的搜索救助科和特殊记录馆、西海地方厅的情况室等处确保了包括“世越”号事故当时情况的文件和舰艇工作人员名单等。 特调团此次扣押搜查是为了首先查明4·16“世越”号惨案特别调查委员会提出的疑惑。上个月31日，特调委发表说：“‘世越’号惨案的当天，即2014年4月16日，A某被海警船舶救起，但被投入到现场的直升机由海洋警察厅长等人乘坐后离开，因此导致A某送医延迟而丧生。”22日，A某在海上获救后被转移的3009号搜救现场指挥船也被纳入特调团的扣押搜查对象。特调委还提出了“世越”号惨案当时船内情况的闭路电视影像被动了手脚的可能性。

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