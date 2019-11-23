文在寅访问日本零部件替代企业，“任何人都不能动摇大韩民国”. November. 23, 2019 07:31. by 文炳基记者 weappon@donga.com. 文在寅总统22日表示：“如果原材料、零部件、设备供应得到稳定的支持，谁也无法撼动半导体制造强国韩国。”在决定终止《韩日军事情报保护协定》的“最后一天”，文在寅前往代替日本原材料的半导体零部件企业，再次强调了“经济克日”意志。 文在寅当天上午在忠南天安市“MEMC韩国”举行的“硅晶片第二工厂竣工仪式”上致辞时表示：“在过去的4个月里，韩国企业和政府为了维持核心材料、零部件、设备的供应稳定，正在努力扩大国内生产。”文在寅提到的“4个月”是指日本对半导体核心产品实行出口限制这段时间。 文在寅说：“液态氟化氢的国内生产能力增加了一倍，氟化氢和氟化聚酰胺以年内完工为目标，新的生产工厂即将竣工，计划从明年开始投入批量生产。”“空白遮罩新工厂已经完工，已经开始生产样品。”他一一列举了日本控制出口的半导体核心产品的进口替代成果，并强调正在把日本出口限制的冲击降至最低。 文在寅在致贺词前举行的职员座谈会上表示：“随着半导体价格大幅下跌，人们非常担心，在这种情况下，日本对半导体配件和材料实行出口限制，因此非常担心。”他还说：“第二工厂竣工后，我们的晶片的国产化率提到很大提高，我认为，由此，我们正在走向半导体综合强国的路上大步迈进。” 有分析认为，文在寅在决定终止《韩日军事情报保护协定》几个小时前访问位于地方的原材料、零部件、设备企业，是为了表明与《韩日军事情报保护协定》事态无关，要减少对日本的经济依赖。在韩国打出终止《韩日军事情报保护协定》牌后、日本仍然没有明确表明取消出口限制的情况下，文在寅再次强调“经济克日”意志，以向日本施压。 文在寅当天访问的MEMC韩国公司是台湾企业“环球晶圆”（Global Wafers）拥有100%股份的外资企业，生产半导体核心材料硅晶片。文在寅表示：“今天是第一次亲自访问外商投资企业”，“希望该公司能够成长为支撑韩国半导体产业的世界性企业。”文在寅表示：“外商投资企业在核心材料相关国内增设工厂的事实具有重大意义”，“这向全世界表明，在韩国投资是具有吸引力的，也是安全的。”

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