专栏：神话是生活的拼盘. November. 23, 2019 07:31. . 神话中流露出当时人们的想法。宙斯对给人类带来火种的普罗米修斯处以永久的刑罚。而且，宙斯还给人类女人，让其打开潘多拉(Pandora)加以惩罚。给人类女人为何说是惩罚？据说，这是因为宙斯受到了妻子赫拉的埋怨而受苦。当时，人们对女人的看法是，男人没钱就从他们身边逃跑，富起来就拼命粘上去，话多，不可信。再加上好奇心很强，所以打开了神嘱咐不要打开的“潘多拉魔盒”。因此，不仅是关节炎、痛风、神经痛、结核等疾病，嫉妒、怨恨、报复心理也在人间蔓延。 在这里稍微暂停一下。宙斯真的成功让女人给人类带来惩罚了吗？事实上并没有。因为有了女人，人类才能繁衍后代，进而达到幸福。世上的男人因宙斯的惩罚反而得到了福分。如果没有女人，这个世界会多么凄凉？潘多拉魔盒最底层住着“希望”，人类不会绝望。 从有关太阳的神话中可以看出当时人们的科学思考能力。最早在天上飞的人就是伊卡洛斯。他的父亲代达罗斯被关在克里特岛的迷宫里。能够逃脱的唯一方法就是飞上天空。代达罗斯收集了飞到监狱窗口的鸟的羽毛。鸟的大羽毛用线捆住，小羽毛用蜡粘住。翅膀终于制作完成了，代达罗斯给儿子的双臂戴上了翅膀。成功逃脱的伊卡洛斯飞向天空。在神话中，伊卡洛斯飞到接近太阳的地方，翅膀上的蜡融化后掉下来死掉了。 但是人类呼吸生活的对流层越往高处，气温就越低。因此，与神话不同，蜡烛不会融化，反而会变硬。当时人们的科学思考能力仅处于靠近太阳就会很热的程度。 “太阳神赫利俄斯每天早上驱赶着太阳马车从东边升起，横穿天空，晚上在远海西边降落。”这是对太阳动向的当时想法。赫利俄斯出轨后生下的儿子是法厄同。法厄同找到父亲后，硬是缠着父亲要让自己开太阳马车，结果得到允许。得意洋洋地登上太阳马车的法厄同因拉马车的马匹的反抗而陷入困境。马车腾空而起，然后砸向地面，如此反复。太阳马车靠近地面时，热气熏人，使河海干涸。宙斯无法眼睁睁这样看着世界被毁灭，于是扔下霹雳杀死了法厄同。当时人们的科学思维是太阳绕地球运转。据说，埃塞俄比亚人之所以皮肤发黑，是因为此时的热气使血液涌向了皮肤，阿拉伯沙漠也是在这个时候产生的。 事实上，如果地球和太阳之间的距离比现在缩短一半，能量就会增加4倍。不是皮肤变黑的水平，而是无法生存。神话中出现的古代人的思维不是有些可爱呢？

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