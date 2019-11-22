LS电缆在埃及设立电力电缆合作法人. November. 22, 2019 07:42. by 徐東一 dong@donga.com. LS电缆21日表示，将在埃及设立电力电缆合作法人。这是公司在非洲地区设立的第一家生产法人。LS电缆的战略是以埃及为据点，将市场扩大到中东、非洲。 20日，LS电缆与埃及电缆专门施工公司“M.A.N International Contracting”签订了设立合作法人的合同。以“LS M.A.N Cable”的名义设立的合作法人，计划在2020年年末之前在埃及首都开罗附近的工业城市完成工厂建设，生产架空输电线。 LS电缆方面表示：“预计建设在1.5万平方米用地上的生产线，其规模为年产架空线2500公里。发电站和变电站之间的铁塔上设置的架空线在施工费用上要低于地下线，在中东、非洲地区是需求急速增长的产品。” 实际上，非洲由于经济快速发展及人口增加，对能源的需求每年都在大幅增长。相比之下，电力供应网络十分恶劣，不仅埃及，其他非洲国家都面临着建立稳定电网的国家任务。电缆业界相关人士表示：“非洲是电力相关产业商机无限的地方。” 埃及是继南非共和国(16%)之后非洲电缆市场的最大市场，占15%。此外，由于快速城市化，对电缆的需求不断增加。LS电缆计划将位于北非、中东和欧洲地区中心地带的埃及作为核心据点。 LS电缆代表明鲁贤(音)表示：“世界范围内对本国电线企业的保护政策正在强化，出口壁垒正在提高。LS电缆通过直接向主要据点国家投资的‘green-field’战略，正在强化竞争力。”

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