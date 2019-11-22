特朗普：“考虑给产于中国的苹果产品免税”. November. 22, 2019 07:43. by 朴湧 parky@donga.com. 美国总统特朗普20日表示，正在考虑对把韩国的三星电子作为竞争者，对销售在中国制造的iPhone等产品的苹果免除对华加征关税。 特朗普当天在与苹果首席执行官蒂姆·库克一起造访苹果位于得克萨斯州奥斯汀的工厂时。他在被记者问及“苹果是否应该享受免除对华关税”时回答说：“正在观察这个问题。”他表示：“三星是优秀的公司，但是苹果的竞争者”，“我们和韩国达成了优秀的贸易协议。但是，我们在某种程度上应该按照对待三星的类似标准对待苹果。” 《华尔街日报》当天引述消息人士的话说，“政府官员几个月来已讨论免除对iPhone的加征关税。该报就讨论免除苹果关税的理由表示：“预计苹果无法迅速（将中国生产设备）转移到（美国）。美国不希望因为关税让三星比苹果受益。”特朗普甚至邀请库克到自己拥有的新泽西州贝德敏斯特高尔夫球场，显示出了蜜月关系。 苹果对华生产依存度高，自中美贸易战争全面爆发以来，它一直为免除关税而游说。苹果申请免除15项关税，其中10项已获得批准。本月初，三星还请求免除在中国生产的苹果手表、iPhone配件等的关税。 特朗普曾预告，从12月15日起将对智能手机等价值1590亿美元（约187万亿韩元）的中国产输美消费品加征15%的关税。如果上月美中在高级别贸易谈判中达成原则性协议的“第一阶段贸易协议”最终未能完成，特朗普很有可能在12月强行征收报复性关税。由于“12月关税”主要集中在智能手机等消费品上，因此对生产iPhone的苹果来说可能会造成打击，并导致iPhone的消费者价格上升。 特朗普当天在回答“年底之前能否与中国达成协议”的问题时表示：“中国比我更希望达成协议。”接着被问到“为什么没有协议”时，他回答说：“我不希望那样。因为他们（中国）没有达到我想要的水平。”换句话说，他对为完成与中国的第一阶段贸易谈判的谈判结果感到不满意。

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