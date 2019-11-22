本托号，请寻找黄喜灿的新使用方法. November. 22, 2019 07:43. by 李元洪 bluesky@donga.com. “我认为Build-Up足球适合韩国。” 结束2022卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛与黎巴嫩队的比赛和与巴西的热身赛后回国的主教练保罗•本托(照片)表示，将继续坚持自己的主张—“Build-Up足球”。很多人指出，即使本托教练维持现有的球队框架，也必须要解决此前暴露出的问题。这大致可以压缩为四点。 首先是黄喜灿(23岁•萨尔茨堡)的使用方法。本托教练将孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)和黄义助(27岁•波尔多队)安排在了两个前锋的位置，主要将黄喜灿安排在了边路。但是黄喜灿在担任边前卫的巴西战和担任边后卫的格鲁吉亚战等比赛中表现平平，在边路防守上暴露出不少弱点。这给国家队带来了相当大的压力。黄喜灿在所属俱乐部中以双前锋身份出场，在欧洲冠军联赛等比赛中受到了世界性的关注。我们需要找出减少黄喜灿的弱点，并发挥其长处的方法。还有意见认为，应该将黄喜灿和黄义助一起作为前锋进行竞争。 第二是中场组合。本托号Build-Up的核心是中场向前场的关键传球。主力中场黄仁范(23岁•温哥华白帽队)在中场扮演着多种角色，但因缺乏前进传球而受到批评。要求派上传球能力出色的李康仁(18岁•瓦伦西亚)的呼声很高。不过，李康仁的缺点是防守能力薄弱。要想利用李康仁的创造性，需要能够补充防守能力的中场组合。中场竞争力的改善是解决前方孙兴慜和黄义助孤立无援困境的必要因素。 第三是略显单调的边路进攻。很多时候，本托号都是靠两个边后卫的助攻和奇袭进攻来展开比赛的。相同模式的边路传中很容易被对方阻挡。需要开发侧面部分战术。 第四是球队速度的改善。在Build-Up过程中，随着横传球和向后传球的增加，球队的进攻速度明显下降。这就是为什么比赛看起来沉闷的原因。必须加快Build-Up本身的速度，提高球队的整体机动性。 如果在明年重燃战火的世界杯预选赛中，球队继续展开令人郁闷的比赛，舆论对本托主教练的评论可能会迅速恶化。

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